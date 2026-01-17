Ρόκετς - Τίμπεργουλβς 110-105: Ο Ντουράντ «καθάρισε» τους Λύκους

Αχιλλέας Μαυροδόντης
Οι Ρόκετς πήραν τη νίκη με 110-105 απέναντι στους Τϊμπεργουλβς, με τον Ντουράντ να σταματά στους 39 πόντους.

ΟΙ Χιούστον Ρόκετς, έχοντας σε μεγάλη βραδιά τους Κέβιν Ντουράντ και Αλπερέν Σενγκούν, επικράτησαν με 110-105 των Μινεσότα Τίμπεργουλβς, οι οποίοι δεν είχαν στην διάθεσή τους τον Άντονι Έντουαρντς.

Οι δύο ομάδες ήταν κοντά σε όλη την αναμέτρηση, με τους Τίμπεργουλβς να βρίσκουν στο τέλος λύσεις χάρη στον απίθανο Τζούλιους Ραντλ και να μειώνουν στο καλάθι με λιγότερο από ένα λεπτό να απομένει. Παρόλα αυτά, ο Ντουράντ δεν λάθεψε από τη γραμμή των βολών στο τέλος και οι Ρόκετς πήραν μια σπουδαία νίκη με 110-105.

Με αυτό το αποτέλεσμα οι Ρόκετς ανέβηκαν στο 24-15, ενώ οι Τίμπεργουλβς υποχώρησαν στο 27-15.

 

Στους 39 πόντους σταμάτησε ο Κέβιν Ντουράντ, ενώ 25 με 14 ριμπάουντ πρόσθεσε ο Αλπερέν Σενγκούν.

Στους 39 ο συγκλονιστικός Τζούλιους Ραντλ για τους Τίμπεργουλβς, ο οποίος όμως δεν ήταν αρκετός.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

