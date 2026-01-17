Όλα όσα συνέβησαν τα ξημερώματα στο NBA.

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς έφυγαν με χαμόγελο από την έδρα των Φιλαδέλφεια 76ερς, επικρατώντας με 115-117.

Ο Έβαν Μόμπλεϊ ήταν εκείνος που έκρινε τα πάντα, σημειώνοντας μεγάλο καλάθι στο τέλος της αναμέτρησης. Οι Καβαλίερς είχαν βρεθεί πίσω με 7 πόντους στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, όμως στο τέταρτο έκαναν την αντεπίθεσή τους και με επιμέρους 24-33 έφτασαν στο «διπλό».

Ο Tζέιλον Τάισον με 39 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Καβαλίερς. Από την άλλη για τους Σίξερς, ξεχώρισε ο Ζοέλ Εμπίιντ με 33 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Πέισερς - Πέλικανς 127-119

Οι δύο ομάδες με το πιο αρνητικό ρεκόρ στο ΝΒΑ διασταύρωσαν τα ξίφη τους στην Ιντιανάπολις, με τους Πέισερς να λυγίζουν τους Πέλικανς με 127-119.

Η ομάδα της Ιντιάνα ανέβασε στροφές σε δύο δωδεκάλεπτα και πήρε το προβάδισμα, ενώ η Νέα Ορλεάνη άντεξε μέχρι το τέλος, αλλά λύγισε. Οι Πέισερς ανέβηκαν στο 10-32, ρίχνοντας τους Πέλικανς στο 10-34.

Για τους νικητές, ξεχώρισε ο Χαφ με 29 πόντους, ενώ ο Ζάιον Γουίλιαμσον των 27 πόντων δεν ήταν αρκετός.

Νετς - Μπουλς 112-109

Οι Μπρούκλιν Νετς χρειάστηκε να ιδρώσουν, αλλά στο τέλος λύγισαν τους Σικάγο Μπουλς με 112-109.

Οι γηπεδούχοι κυριάρχησαν στο πρώτο μέρος, χτίζοντας διαφορά 17 πόντων, την οποία διατήρησαν μέχρι το τέλος της τρίτης περιόδου. Στην τέταρτη, οι Μπουλς αντεπιτέθηκαν και πέρασαν μπροστά λίγο πριν το φινάλε, όμως τα λάθη τους έδωσαν τη νίκη στους Νετς.

Πρώτος σκόρερ για τους Νετς ο Πόρτερ Τζούνιορ, ξεχώρισε ο Βούτσεβιτς με 19 πόντους για τους Μπουλς.

Ράπτορς - Κλίπερς: 117-121

Οι Λος Άντζελες Κλίπερς απέδρασαν από το Τορόντο με σπουδαία νίκη στην παράταση, επικρατώντας των Ράπτορς με 121-117.

Οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο για τρία δωδεκάλεπτα, όμως κατέρρευσαν στην τέταρτη περίοδο, επιτρέποντας στους Κλίπερς να ισοφαρίσουν.

Στην παράταση, η ομάδα του Λος Άντζελες είχε καλύτερες επιλογές και ολοκλήρωσε την ανατροπή.

Κορυφαίος ο Χάρντεν με 31 πόντους και 10 ασίστ, ξεχώρισε ο Μπαρνς με 24 πόντους για τους ηττημένους.