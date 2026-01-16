Οι Νιου Ορλίνς Πέλικανς, μπαίνουν στο «κόλπο» για την απόκτηση του Τζα Μοράντ την ώρα που ο ίδιος θέλει να... μετακομίσει στους Χιτ.

Ο Τζα Μοράντ είναι στο επίκεντρο της συζήτησης των τελευταίων ημερών, καθώς όπως ενημέρωσαν οι Γκρίζλις έχουν σκοπό να τον αφήσουν ελεύθερο για ανταλλαγή.

Ήδη υπάρχουν αρκετές ομάδες που εξετάζουν την περίπτωση του Αμερικανού, προκειμένου να ενισχύσουν το ρόστερ τους, αφού το ταλέντο του Μοράντ είναι αδιαπραγμάτευτο.

Το μοναδικό θέμα είναι η συμπεριφορά του, καθώς έχουν δημιουργηθεί αρκετές φορές προβλήματα που αφορούσαν τον ίδιο και τους συμπαίκτες του.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, οι Πέλικανς είναι η τελευταία ομάδα πού έρχεται να προστεθεί σε αυτές που ενδιαφέρονται για εκείνον, μετά τους Χιτ, τους Μπακς. του Κινγκς και τους Ράπτορς.

Ωστόσο, ο 26χρονος γκραντ, έχει εκφράσει την επιθυμία του να... μετακομίσει στο Μαϊάμι για να παίξει με τους Χιτ.

Μένει να δούμε που θα καταλήξει, καθώς η διορία ανταλλαγών φτάνει προς το τέλος της και απομένουν μόλις τρεις εβδομάδες για να λήξει.

Ο δις All Star, τη φετινή χρονιά μετράει 19 πόντους και 7.6 ασίστ, ενώ το συμβόλαιό του, λήγει τη σεζόν 2027-2028.