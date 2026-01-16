Ο ΛαΜέλο Μπολ είπε να κάνει τη ζωή δύσκολη στον Έιτον.

Οι Χόρνετς ήταν εντυπωσιακοί και επικράτησαν με 135-117 των Λέικερς για να πάνε στο 15-26 και να αφήσουν στο 24-15 τους ηττημένους. Για τους νικητές ο Μπολ είχε 30 πόντους με 11 ασίστ.

O σταρ των σφηκών χάρισε και μια από τις φάσεις του ματς με...θύμα τον ΝτεΆντρε Έιτον. Ξεκίνησε να κάνει τις ντρίμπλες του, ζαλίζοντας τον αντίπαλο του που προσπαθούσε να σταθεί στα πόδια και να τον μαρκάρει.

Μάταια όμως ώσπου ήρθε η στιγμή να σηκωθεί ο Μπολ και να βρει στόχο σε σουτ τριών πόντων. Φοβερός κόντρα σε Ντόντσιτς και ΛεΜπρόν που το πάλεψαν στο ματς, αλλά δεν τα κατάφεραν.

Δείτε τη φάση