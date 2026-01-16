Μπάτλερ-Κάρι εκτέλεσαν τους Νικς, διασυρμός για Λέικερς (vid)
Εύκολο έργο είχαν οι Μάβερικς κόντρα στους Τζαζ και τους νίκησαν με 144-122. Ο Κλέι Τόμπσον είχε 26 πόντους και 6 ασίστ, ενω στον αντίποδα ο Σένσαμπο τελείωσε με 27 πόντους και 5 ριμπάουντ.
Με Σαρπ οι Μπλέιζερς
Οι Μπλέιζερς επικράτησαν με 117-101 των Χοκς έχοντας κορυφαίο τον Σαρπ με 24 πόντους. Στο 20-22 οι νικητές, στο 20-23 οι ηττημένοι. Ο Οκόνγκου είχε 26 πόντους με 9 ριμπάουντ για τους ηττημένους και ο ΜακΚόλουμ μέτρησε 23 πόντους.
Καθάρισαν οι ηγέτες των Γουόριορς
Οι Γουόριορς επικράτησαν με 126-113 των Νικς και έτσι πήγαν στο 23-19 για να ρίξουν στο 25-16 τους ηττημένους. Ο Μπάτλερ τελείωσε με 32 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ ο Κάρι μέτρησε 27 με 7 ασίστ. Από την άλλη από 25 είχαν ο ΜακΜπράιντ και ο Ανουνόμπι, ενώ ο Τάουνς είχε 17 πόντους με 20 (!) ριμπάουντ.
Οι Χόρνετς διέλυσαν τους Λέικερς
Οι Χόρνετς ήταν εντυπωσιακοί και επικράτησαν με 135-117 των Λέικερς για να πάνε στο 15-26 και να αφήσουν στο 24-15 τους ηττημένους. Για τους νικητές ο Μπολ είχε 30 πόντους με 11 ασίστ, ο Μίλερ είχε 26 ποντους και ο Μπρίτζες τελείωσε με 25 πόντους. Από την άλλη πλευρά ο Ντόντσιτς είχε 39 πόντους και ο ΛεΜπρόν μέτρησε 29 πόντους και 9 ριμπάουντ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.