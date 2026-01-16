Mάτζικ - Γκρίζλις 118-111: Ο Μπανκέρο είχε κέφια στο Βερολίνο

Ο Πάολο Μπανκέρο.
Οι Μάτζικ επικράτησαν δύσκολα με 118-111 των Γκρίζλις σε ματς που έγινε στο Βερολίνο.

Ωραίο ματς απόλαυσαν όσοι λάτρεις του ΝΒΑ βρέθηκαν στο Βερολίνο. Οι Γκρίζλις ηττήθηκαν με 118-111 από τους Μάτζικ, με τον Μπλακ να κάνει το κάρφωμα της σεζόν κόντρα σε τέσσερις αντιπάλους.

Στο 23-18 ανέβηκαν οι νικητές, ενώ οι Γκρίζλις που έχουν να διαχειριστούν και τις φήμες για το μέλλον του Μοράντ έπεσαν στο 17-23. Ο Μπανκέρο είχε 26 πόντους με 13 ριμπάουντ, ο Μπλακ μέτρησε 21 με 7 ασίστ, ενώ ο Βάγκνερ στη χώρα του είχε 18 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Από την πλευρά των αρκούδων οι 30 πόντοι που πέτυχε ο Τζάρεν Τζάκσον αλλά και οι 18 που έβαλε ο Αλντάμα δεν ήταν αρκετοί για να γλιτώσουν άλλη μια ήττα της ομάδας τους.

