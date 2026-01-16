Ο Μπλακ των Μάτζικ τρέλανε κόσμο απέναντι στους Γκρίζλις.

Οι Μάτζικ αντιμετώπισαν τους Γκρίζλις στα NBA Games στο Βερολίνο, με το Ορλάντο να επικρατεί με 118-111. Πάντως εκείνος που έκλεψε την παράσταση στο ματς ήταν ο Μπλακ των νικητών.

Ο γκαρντ των Μάτζικ είπε να δώσει στο ευρωπαϊκό κοινό κάτι για να θυμάται και έτσι απογειώθηκε, νικώντας στον αέρα τέσσερις παίκτες των Γκρίζλις. Σηκώθηκε εντυπωσιακά και έκανε πόστερ τέσσερις αντιπάλους του.

Σίγουρα το κάρφωμα της σεζόν και ένα από τα κορυφαία των τελευταίων ετών στο ΝΒΑ. Άλλο να σας το περιγράφω και άλλο να το βλέπετε. Από τις φάσεις που θα θυμόμαστε για χρόνια. Πήγε κόντρα σε τέσσερις και δικαιώθηκε.

Απολαύστε την πτήση του Μπλακ