Πίστονς - Σανς 108-105: Πήραν το θρίλερ και συνεχίζουν στην κορυφή

Οι Πίστονς έδειξαν χαρακτήρα και επικράτησαν των Σανς με 108-105 δύσκολα.

Οι Πίστονς κάνουν απίθανη σεζόν και βρίσκουν τρόπους να φτάνουν σε νίκες. Το Ντιτρόιτ επικράτησε με 108-105 των Σανς και έτσι πήγε στο 29-10 όντας στην πρώτη θέση στην Ανατολή.

Ο Τζέιλεν Ντούρεν είχε 16 πόντους, 18 ριμπάουντ και 2 ασίστ και κυριάρχησε στις ρακέτες, ενώ ο Κάνινγχαμ ο ηγέτης της ομάδας είχε 10 πόντους με 11 ασίστ.

Από την άλλη πλευρά ο Άλεν είχε 33 πόντους και 18 με 6 ασίστ πρόσθεσε ο Γκιλέσπι. Για τους ηττημένους που έπεσαν στο 24-17, χρειάζεται παραπάνω σταθερότητα και καλές αποφάσεις στο τέλος.

