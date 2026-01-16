Πίστονς - Σανς 108-105: Πήραν το θρίλερ και συνεχίζουν στην κορυφή
Οι Πίστονς κάνουν απίθανη σεζόν και βρίσκουν τρόπους να φτάνουν σε νίκες. Το Ντιτρόιτ επικράτησε με 108-105 των Σανς και έτσι πήγε στο 29-10 όντας στην πρώτη θέση στην Ανατολή.
Ο Τζέιλεν Ντούρεν είχε 16 πόντους, 18 ριμπάουντ και 2 ασίστ και κυριάρχησε στις ρακέτες, ενώ ο Κάνινγχαμ ο ηγέτης της ομάδας είχε 10 πόντους με 11 ασίστ.
Από την άλλη πλευρά ο Άλεν είχε 33 πόντους και 18 με 6 ασίστ πρόσθεσε ο Γκιλέσπι. Για τους ηττημένους που έπεσαν στο 24-17, χρειάζεται παραπάνω σταθερότητα και καλές αποφάσεις στο τέλος.
