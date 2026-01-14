Οι Λέικερς ήταν καταιγιστικοί κι επικράτησαν των Χοκς (141-116) με πρωταγωνιστές τους ΛεΜπρόν, Έιτον και Ντόντσιτς.

Στο 24-14 ανέβηκαν οι Λέικερς. Η ομάδα του Λος Άντζελες δεν δυσκολεύτηκε να νικήσει με 141-116 τους Χοκς και να τους ρίξει στο 20-22. Οι λιμνάνθρωποι είχαν μια τριάδα που εντυπωσίασε.

Ο Ντόντσιτς μέτρησε 27 πόντους με 12 ασίστ και 5 ριμπάουντ, ο ΛεΜπρόν είχε 31 πόντους, 9 ασίστ με 10 ριμπάουντ και ο Έιτον πρόσθεσε 17 πόντους αλλά και 18 ριμπάουντ. Από την άλλη πλευρά στην μετά-Γιανγκ εποχή για την Ατλάντα, ο Αλεξάντερ-Γουόκερ είχε 26 πόντους και συνεχίζει με το πόδι στο γκάζι, ενώ στους 25 σταμάτησε ο ΜακΚόλουμ.

Ηττήθηκαν μετά από 3 σερί νίκες οι Χοκς, ενώ οι Λέικερς πήραν ροζ φύλλο αγώνα μετά από τρεις σερί ήττες. Βίοι αντίθετοι.