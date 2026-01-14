Με τριάδα-φωτιά οι Ρόκετς, φοβερός Μάρεϊ για το Ντένβερ (vid)
Άντεξαν οι Χιτ
Οι Χιτ κατάφεραν να επικρατήσουν με 127-121 των Σανς και έτσι να πάνε στο 21-19 για να ρίξουν στο 24-16 τους ηττημένους. Ο Αντεμπάγιο είχε 29 με 9 ριμπάουντ και ο Πάουελ μέτρησε 27 πόντους. Από την άλλη 25 είχε ο Μπρουκς, 24 πόντους μέτρησε ο Μπούκερ και ο Μαρκ Γουίλιαμς τελείωσε με 18 πόντους και 14 ριμπάουντ.
Με τριάδα φωτιά οι Ρόκετς
Οι Ρόκετς εκμεταλλεύτηκαν την έδρα τους και επικράτησαν με 119-113 των Μπουλς. Τριάδα φωτιά για το Χιούστον. Ο Σενγκούν μέτρησε 28 με 10 ριμπάουντ, ο Σενγκούν είχε 23 πόντους με 11 ασίστ και 7 ριμπάουντ, ενώ 23 μέτρησε και ο Τόμπσον. Από την άλλη 34 είχε ο Τζόουνς.
Διπλό οι Νάγκετς στη Νέα Ορλεάνη
Οι Νάγκετς έδειξαν χαρακτήρα και επικράτησαν με 122-116 μέσα στη Νέα Ορλεάνη για να ανέβουν στο 27-13. Από την πλευρά του Ντένβερ 35 πόντους με 9 ασίστ είχε ο Μάρεϊ, ενώ 31 πόντους με 7 ριμπάουντ πρόσθεσε ο Γουότσον. Για τους ηττημένους 31 μέτρησε ο Μέρφι.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.