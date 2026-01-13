Ο Άντονι Ντέιβις αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, χάνοντας τη φετινή σεζόν, ενώ οι Μάβερικς έχουν επανεκκινήσει τις συζητήσεις για πιθανή ανταλλαγή του.

Ο Άντονι Ντέιβις τραυματίστηκε πρόσφατα για πολλοστή φορά στην καριέρα του και, σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, ο σέντερ των Μάβερικς αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση ζημιάς στους συνδέσμους του αριστερού του χεριού.

Το χειρουργείο θα τον κρατήσει εκτός δράσης για αρκετούς μήνες, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του ESPN. Έτσι, η φετινή σεζόν για τον Ντέιβις ουσιαστικά ολοκληρώθηκε, ενώ οι Τεξανοί έχουν επανεκκινήσει τις συζητήσεις για την παραχώρησή του, με το ενδιαφέρον από πολλές ομάδες να είναι έντονο.

Εξάλλου, οι Μάβερικς είχαν ήδη ξεκινήσει προσπάθεια για να ανταλλάξουν τον Άντονι Ντέιβις, 11 μήνες μετά τη μετακίνησή του στο Ντάλας από τους Λέικερς, αντί του Λούκα Ντόντσιτς. Ο σέντερ των Μαβς έχει συμβόλαιο ύψους 58.5 εκατομμυρίων δολαρίων για την επόμενη σεζόν και δική του option για τη σεζόν 2027-28, ύψους 62.8 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ήδη φέτος έχει υποστεί τρεις τραυματισμούς (συμπεριλαμβανομένου και του τελευταίου) και έχει αγωνιστεί σε μόλις 20 από τα 38 ματς, έχοντας 20.4 πόντους, 11.1 ριμπάουντ και 1.7 μπλοκ κατά μέσο όρο.