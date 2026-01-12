NBA: Με καρφωματάρες το TOP 10

NBA: Με καρφωματάρες το TOP 10

Νίκος Καρφής
Μονκ
Για άλλη μια φορά το TOP 10 είναι εντυπωσιακό.

Το ΝΒΑ είχε αρκετά ματς τα ξημερώματα της Δευτέρας και φυσικά το θέαμα δεν έλειπε. Δεν θα μείνει κανείς παραπονεμένος. Πάντως την παράσταση έκλεψαν τα καρφώματα. Στο Νο.3 συναντάμε τον Μπαρνς.

Μια θέση παραπάνω ο φοβερός και τρομερός Τόμπσον, ενώ η κορυφή ανήκει στον Μονκ που απογειώθηκε για μια απίθανη πτήση. Υπέροχο κάρφωμα από τον παίκτη των Κινγκς.

Ο Μονκ ήταν ασταμάτητος και κάρφωσε με τρέλα στο καλάθι των Ρόκετς που δεν είχαν τρόπο για να τον σταματήσουν. Πάτησε το γκάζι και απογειώθηκε!

