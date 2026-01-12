NBA: Με καρφωματάρες το TOP 10
Το ΝΒΑ είχε αρκετά ματς τα ξημερώματα της Δευτέρας και φυσικά το θέαμα δεν έλειπε. Δεν θα μείνει κανείς παραπονεμένος. Πάντως την παράσταση έκλεψαν τα καρφώματα. Στο Νο.3 συναντάμε τον Μπαρνς.
Μια θέση παραπάνω ο φοβερός και τρομερός Τόμπσον, ενώ η κορυφή ανήκει στον Μονκ που απογειώθηκε για μια απίθανη πτήση. Υπέροχο κάρφωμα από τον παίκτη των Κινγκς.
Ο Μονκ ήταν ασταμάτητος και κάρφωσε με τρέλα στο καλάθι των Ρόκετς που δεν είχαν τρόπο για να τον σταματήσουν. Πάτησε το γκάζι και απογειώθηκε!
Απολαύστε
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.