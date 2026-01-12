Αντετοκούνμπο: «Γιατί πάντα να βρισκόμαστε πίσω στο σκορ;»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στάθηκε στην νοοτροπία που θα πρέπει να έχουν οι Μπακς στα ματς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε ακόμα μια σπουδαία εμφάνιση αλλά δεν γινόταν να σώσει την ομάδα του. Τα ελάφια λύγισαν με 108-104 και με αυτόν τον τρόπο έπεσαν στο 17-22 σε μια δύσκολα σεζόν για εκείνα. Από την άλλη πλευρά το Ντένβερ που παίζει χωρίς Νίκολα Γιόκιτς πήγε στο 26-13.

O Έλληνας σταρ μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου μετά το ματς και στάθηκε σε αυτά που θα πρέπει να βελτιώσει η ομάδα, ενώ πρόσθεσε πως δεν θα πρέπει να... κυνηγούν πάντα στο σκορ.

Αναλυτικά όσα είπε

«Νομίζω αμυντικά έπρεπε να βρούμε ρυθμο νωρίτερα. Kυκλοφορούσαν καλά τη μπάλα, βρισκόντουσαν στα σημεία που έπρεπε. Ένιωθαν καλά. Στο δεύτερο μέρος ήμασταν πιο physical. Πρέπει να είμαστε καλύτεροι σαν ομάδα, πρέπει να μπορούμε να ελέγχουμε το ματς και να το οδηγούμε. Να βρούμε τα σημεία μας. Πρέπει να γίνουμε καλύτεροι. Νομίζω συνολικά παίξαμε καλό μπάσκετ (στα εκτός έδρας) και τελειώσαμε στο 3-1. Ήμασταν ανταγωνιστικοί, θα μπορούσαμε να είμαστε καλύτεροι σίγουρα. Δεν θα πρέπει να επιτρέπουμε στις ομάδες να τρέχουν σερί.

Είμαι ευγνώμων που τελειώσαμε με 2 νίκες, 2 ήττες απέναντι σε δυνατές ομάδες, αλλά δεν είμαι άνετος, μπορούμε να είμαστε καλύτεροι. Σίγουρα μπορούμε να είμαστε καλύτεροι. Κάθε νίκη που παίρνουμε μετράει. Ελπίζω να πάρουμε το επόμενο.

Πρέπει να γίνουμε καλύτεροι. Δεν έπαιξε ο Μάρεϊ, ο Γιόκιτς, ο Βαλαντσιούνας, ο Μπράουν. Έχουμε δύσκολο πρόγραμμα. Μακάρι να πάρουμε το επόμενο ματς. Σουτάραμε με 41% στα τρίποντα. Δεν πρέπει να δίνουμε έτσι το προβάδισμα. Γιατί πάντα να βρισκόμαστε πίσω στο σκορ; Και όταν προηγούμαστε, γιατί πρέπει να παραδίδουμε το προβάδισμα; Πρέπει να είμαστε ώριμοι, να παίρνουμε το σωστό σουτ, να μην νιώθουμε άνετα με κάθε προβάδισμα που παίρνουμε. Δεν είναι περίπλοκο. Κάποιες φορές το κάνουμε, κάποιες όχι. Απολαμβάνω το μπάσκετ, πρέπει να πάμε στο επόμενο και να νικήσουμε τη Μινεσότα.

Πρέπει να είμαστε πιο αποφασιστικοί. Να κάνουμε τα plays. Κάποιες φορές το κάνουμε αυτό και δουλεύει γιατί έχουμε πολύ ταλέντο. Να είμαστε σταθεροί. Μπορεί να γίνει σταθερό; Δεν ξέρω. Ο μόνος τρόπος να νικήσουμε είναι να παίξουμε με τον σωστό τρόπο. Προσπαθώ να παίξω με τον σωστό τρόπο. Θα ήταν εύκολο να πάω και να σουτάρω 25 τρίποντα. Νιώθω καλά, προσπαθώ να είμαι επιθετικός, να παίρνω ριμπάουντ, νιώθω καλά συνολικά».