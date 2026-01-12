Οι Ράπτορς πήραν το θρίλερ με τους Σίξερς με 116-115 στην παράταση.

Σπουδαίο ματς έγινε στο Τορόντο εκεί όπου οι Ράπτορς άντεξαν και νίκησαν τους Σίξερς με 116-115 στην παράταση. Σιντ και Κουίκλι έστειλαν το ματς στο έξτρα πεντάλεπτο εκεί όπου ανέλαβε δράση ο Μπαρνς και μια κρίσιμη βολή χάρισε τη νίκη στην ομάδα του.

Στο 24-16 οι νικητές, στο 21-16 έπεσαν οι ηττημένοι.

Για τους νικητές ο Μπαρνς είχε 31 πόντους, 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ ο Μάρεϊ-Μπόιλς μέτρησε 17 πόντους και 15 ριμπάουντ. Από την άλλη ο Μάξεϊ τελείωσε με 38 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ.