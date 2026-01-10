Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκρυψε τον ήλιο στον ΛεΜπρόν Τζέιμς σε μια από τις φάσεις που έκριναν το ματς των Μπακς με τους Λέικερς.

Mε ένα μεγάλο διπλό μέσα στο Λος Άντζελες κατάφεραν να φύγουν οι Μπακς. Τα ελάφια έδειξαν χαρακτήρα και επικράτησαν με 105-101 των Λέικερς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εδειξε για άλλη μια φορά τα ηγετικά του χαρακτηριστικά και οδήγησε τους Μπακς στη νίκη με 21 πόντους, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 τάπες σε 31 λεπτά.

Για να γίνει αυτό ο Αντετοκούνμπο έκανε μεγάλη τάπα στον ΛεΜπρόν στα 39 δευτερόλεπτα, ενώ στη συνέχεια του έκλεψε και τη μπάλα στα 2 δευτερόλεπτα.

Απολαύστε το clutch μπλοκ του Γιάννη με το σκορ στο 101-101!