Aντετοκούνμπο: Κατέβασε τον... γενικό στον ΛεΜπρόν με clutch μπλοκ (vid)
Mε ένα μεγάλο διπλό μέσα στο Λος Άντζελες κατάφεραν να φύγουν οι Μπακς. Τα ελάφια έδειξαν χαρακτήρα και επικράτησαν με 105-101 των Λέικερς.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εδειξε για άλλη μια φορά τα ηγετικά του χαρακτηριστικά και οδήγησε τους Μπακς στη νίκη με 21 πόντους, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 τάπες σε 31 λεπτά.
Για να γίνει αυτό ο Αντετοκούνμπο έκανε μεγάλη τάπα στον ΛεΜπρόν στα 39 δευτερόλεπτα, ενώ στη συνέχεια του έκλεψε και τη μπάλα στα 2 δευτερόλεπτα.
Απολαύστε το clutch μπλοκ του Γιάννη με το σκορ στο 101-101!
GIANNIS WITH THE CLUTCH BLOCK ON LEBRON. pic.twitter.com/yHLi5TIvy9— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 10, 2026
