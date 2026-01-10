Oι Σανς πήραν μια δύσκολη νίκη κόντρα στους Νικς με 112-107.

Ματσάρα έγινε στο Φοίνιξ μεταξύ των Σανς και των Νικς. Τελικά οι ήλιοι χαμογέλασαν στο τέλος με το τελικό 112-107.

Από την πλευρά των νικητών ο Μπούκερ είχε 31 πόντους με 8 ασίστ, ενώ ο Μπρουκς τελείωσε την αναμέτρηση με 25 πόντους. Στον αντίποδα ο Μπράνσον είχε 27 πόντους και ο ΜακΜπράιντ πρόσθεσε 17.

Στο 23-15 ανέβηκε το Φοίνιξ μετά τη νίκη του, ενώ στο 24-14 έπεσε η ομάδα από τη Νέα Υόρκη που δυσκολεύεται το τελευταίο διάστημα αλλά παραμένει στην 2η θέση της Ανατολής πίσω από τους Πίστονς.