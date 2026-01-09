Οι Πέισερς απέδρασαν από τη Σάρλοτ σε ένα ματς-θρίλερ, οι Τζαζ λύγισαν τους Μάβερικς στο φινάλε, ενώ οι Τίμπεργουλβς κυριάρχησαν απέναντι στους Καβαλίερς.

Πλούσια ήταν η δράση στο NBA στον απόηχο της αναβολής φυσικά της αναμέτρησης των Μπουλς με τους Χιτ.

Χόρνετς – Πέισερς 112-114

Οι Ιντιάνα Πέισερς πέρασαν με δραματικό τρόπο από την έδρα των Σάρλοτ Χόρνετς, επικρατώντας με 114-112 σε ένα ματς που κρίθηκε στις λεπτομέρειες και είχε συγκλονιστικό φινάλε. Οι δύο ομάδες μοιράστηκαν τα καλά τους διαστήματα, με το παιχνίδι να παραμένει ντέρμπι σε όλη τη διάρκειά του και το σκορ να εναλλάσσεται συνεχώς.

Στο τελευταίο λεπτό, ο Πασκάλ Σιάκαμ πήρε την κατάσταση στα χέρια του, σκοράροντας το καθοριστικό λέι απ για το προβάδισμα των Πέισερς, πριν ο Τι Τζέι ΜακΚόνελ κλέψει την επαναφορά και «κλειδώσει» τη νίκη από τη γραμμή των βολών. Ο Σιάκαμ ολοκλήρωσε το ματς με 30 πόντους και 14 ριμπάουντ, οδηγώντας την Ιντιάνα στη νίκη που έδωσε και την 1.000ή καριέρας στον Ρικ Καρλάιλ, ενώ για τους Χόρνετς ξεχώρισε ο ΛαΜέλο Μπολ με 33 πόντους και 8 ασίστ.

Τζαζ – Μάβερικς 116-114

Οι Γιούτα Τζαζ έβαλαν τέλος στο αρνητικό τους σερί, επικρατώντας των Ντάλας Μάβερικς με 116-114 σε ένα παιχνίδι υψηλής έντασης. Οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο στο πρώτο μέρος, όμως οι Μάβερικς αντέδρασαν στην τρίτη περίοδο και μπήκαν στην τελική ευθεία με μικρό προβάδισμα.

Στην τέταρτη περίοδο, οι Τζαζ έδειξαν χαρακτήρα, «έσφιξαν» την άμυνά τους και με επιμέρους 12-0 στα κρίσιμα λεπτά γύρισαν το ματς. Ο Λάουρι Μάρκανεν ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής με 33 πόντους και 7 ριμπάουντ, οδηγώντας τη Γιούτα στη νίκη, ενώ για το Ντάλας ξεχώρισε ο Κούπερ Φλαγκ με 29 πόντους, 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Τίμπεργουλβς – Καβαλίερς 131-122

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς επιβεβαίωσαν την εξαιρετική τους φόρμα, επικρατώντας με 131-122 των Κλίβελαντ Καβαλίερς. Το πρώτο ημίχρονο ήταν ισορροπημένο, με τους Καβαλίερς να πηγαίνουν στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ, όμως η εικόνα του αγώνα άλλαξε πλήρως μετά την ανάπαυλα.

Οι «Λύκοι» κυριάρχησαν στην τρίτη περίοδο με επιμέρους 43-22, παίρνοντας διαφορά ασφαλείας την οποία διατήρησαν μέχρι το τέλος. Ο Τζούλιους Ραντλ ηγήθηκε με 28 πόντους, 11 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ ο Άντονι Έντουαρντς πρόσθεσε 25 πόντους και έγραψε ιστορία, ξεπερνώντας τους 10.000 πόντους καριέρας. Για τους Καβαλίερς, ο Ντόνοβαν Μίτσελ πάλεψε με 30 πόντους και 8 ασίστ, χωρίς όμως να αποτρέψει την ήττα.