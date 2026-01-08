Ο Τρέι Γιανγκ αποχώρησε για τελευταία φορά ως παίκτης των Χοκς από το γήπεδο της ομάδας που υπηρέτησε επί μία οκταετία.

Ένα μεγάλο κεφάλαιο έκλεισε για τον Τρέι Γιανγκ. Επί μία οκταετία ως ηγέτης των Χοκς, ο Γιανγκ αλλάζει στρατόπεδο, αφού το trade που έψαχνε, έγινε πράξη.

Την ώρα που οι Χοκς αγωνιζόταν με τους Πέλικανς, ο Γιανγκ έμαθε ότι το trade οριστικοποιήθηκε και έτσι θα μετακομίσει στους Γουίζαρντς, με αντάλλαγμα τον Σι Τζέι ΜακΚόλουμ και τον Κόρι Κίσπερτ.

Παροπλισμένος με τραυματισμό, ο Γιανγκ βρισκόταν στο γήπεδο με πολιτικά, όταν έμαθε την είδηση λίγο πριν το φινάλε του ματς. Με το χαμόγελό του, δείχνοντας την ικανοποίηση για την τροπή που πήραν τα πράγματα, ο Γιανγκ αποχώρησε για τελευταία φορά ως παίκτης των Χοκς, αποχαιρετώντας ένα κοινό που αγάπησε και αγαπήθηκε.

Τη φετινή σεζόν, ο Γιανγκ αγωνίστηκε σε 10 παιχνίδια μετρώντας 19.3 πόντους, 1.5 ριμπάουντ και 8.9 ασίστ με 41.5% εντός παιδιάς και 30.5% τρίποντο.