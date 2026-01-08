Τρέι Γιανγκ: Η πρώτη του αντίδραση μόλις έμαθε το trade στους Γουίζαρντς
Ένα μεγάλο κεφάλαιο έκλεισε για τον Τρέι Γιανγκ. Επί μία οκταετία ως ηγέτης των Χοκς, ο Γιανγκ αλλάζει στρατόπεδο, αφού το trade που έψαχνε, έγινε πράξη.
Την ώρα που οι Χοκς αγωνιζόταν με τους Πέλικανς, ο Γιανγκ έμαθε ότι το trade οριστικοποιήθηκε και έτσι θα μετακομίσει στους Γουίζαρντς, με αντάλλαγμα τον Σι Τζέι ΜακΚόλουμ και τον Κόρι Κίσπερτ.
Παροπλισμένος με τραυματισμό, ο Γιανγκ βρισκόταν στο γήπεδο με πολιτικά, όταν έμαθε την είδηση λίγο πριν το φινάλε του ματς. Με το χαμόγελό του, δείχνοντας την ικανοποίηση για την τροπή που πήραν τα πράγματα, ο Γιανγκ αποχώρησε για τελευταία φορά ως παίκτης των Χοκς, αποχαιρετώντας ένα κοινό που αγάπησε και αγαπήθηκε.
Τη φετινή σεζόν, ο Γιανγκ αγωνίστηκε σε 10 παιχνίδια μετρώντας 19.3 πόντους, 1.5 ριμπάουντ και 8.9 ασίστ με 41.5% εντός παιδιάς και 30.5% τρίποντο.
Trae Young leaves mid-game after his trade announcement 🥲— Bleacher Report (@BleacherReport) January 8, 2026
He leaves the court for the final time as a Hawk... pic.twitter.com/k5EgSjQkP7
