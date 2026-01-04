Καβαλίερς - Πίστονς 110-114: «Θρίλερ» στο Κλίβελαντ με... διαμαντάκι Τζένκινς
Οι Πίστονς έβαλαν τέλος στο σερί τριών νικών που έτρεχαν οι Καβαλίερς επικρατώντας στο Κλίβελαντ με 110-114.Η ομάδα του Ντιτρόιτ ανέβηκε έτσι στο 26-9 της βαθμολογίας και οι Καβς έπεσαν στο 20-17.
Οι Πίστονς βρήκαν σθεναρή αντίσταση από τους Καβαλίερς, με τους γηπεδούχους να μπαίνουν πιο δυνατά και να ολοκληρώνουν την πρώτη περίοδο στο +9 (28-19). Η εικόνα, όμως, άλλαξε άρδην στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, όπου οι φιλοξενούμενοι κυριάρχησαν πλήρως αναρέποντας το αποτέλεσμα. Τρέχοντας ένα εντυπωσιακό επιμέρους 28-47, οι Πίστονς γύρισαν το ματς και πήγαν στα αποδυτήρια με διψήφιο προβάδισμα, ωστόσο οι Καβαλίερς έκαναν την αντεπίθεσή τους μετατρέποντας το ματς σε... θρίλερ μέχρι το φινάλε.
Για τους νικητές, ο Κέιντ Κάνιγχαμ ήταν για ακόμα ένα παιχνίδι πρωταγωνιστής για το Ντιτρόιτ ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 27 πόντους, 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ πολύ παραγωγικός ήταν και ο Ντάνκαν Ρόμπινσκον με 12 πόντους, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα. Την παράσταση έκλεψε ο Ντένις Τζένκινς όμως με 25 πόντους και 5 ασίστ μετρώντας 6/7 τρίποντα.
Απίθανος ήταν ο Ντόνοβαν Μίτσελ με 30 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ για το Κλίβελαντ, ενώ καθοριστικός και μοιραίος πήγε να γίνει ο Μέριλ με το τρίποντο στο τέλος, αλλά και το φάουλ στον Τζένκινς τα τελευταία δευτερόλεπτα, που καθόρισε και το τελικό αποτέλεσμα.
Tα δωδεκάλεπτα: 28-19, 56-66, 82-87, 110-114
