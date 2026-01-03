Πολλή δράση είχε η βραδιά στο NBA με Σπερς, Γουίζαρντς, Καβαλίερς και Μπουλς να επικρατούν στις έδρες τους, ενώ οι Χοκς πανηγύρισαν το «διπλό» στη Νέα Υόρκη.

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, περνώντας νικηφόρα από την Ιντιάνα με 123-113 απέναντι στους Πέισερς και χωρίς τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα.

Ο ΝτιΆαρον Φοξ ήταν ο πρώτος σκόρερ των Σπερς με 24 πόντους, με τους Ντίλαν Χάρπερ (22) και Στεφόν Καστλ (19 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 8 ασίστ) να ακολουθούν. Για την Ιντιάνα ξεχώρισε ο Πασκάλ Σιάκαμ με 23 πόντους και 10 ριμπάουντ, σε ένα ακόμη βράδυ που οι Πέισερς γνώρισαν την 11η σερί ήττα τους, την ώρα που οι Σπερς ανέβηκαν στο 25-9 και παρέμειναν ψηλά στη Δύση.

Γουίζαρντς - Νετς 119-99

Οι Ουάσινγκτον Γουίζαρντς σημείωσαν τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη τους μετά από εκείνη κόντρα στους Μπακς, επικρατώντας άνετα των Μπρούκλιν Νετς με 119-99. Πρωταγωνιστής ήταν ο Τζάστιν Σαμπανί με 20 πόντους «γράφοντας» την καλύτερη φετινή του επίδοση.

Ο Άλεξ Σαρ πρόσθεσε 19 πόντους και ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ 17 για τους Γουίζαρντς, που έχουν πλέον τέσσερις νίκες στα τελευταία πέντε παιχνίδια τους. Για τους Νετς, που γνώρισαν την τρίτη σερί ήττα τους, τέσσερις παίκτες ολοκλήρωσαν με 14 πόντους, με το Μπρούκλιν να περιορίζεται μόλις σε έξι εύστοχα τρίποντα σε 29 προσπάθειες.

Καβαλίερς - Νάγκετς 113-108

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς εκμεταλλεύτηκαν τις πολλές απουσίες των Ντένβερ Νάγκετς και πήραν τη νίκη με 113-108, με τον Ντόνοβαν Μίτσελ να ηγείται με 33 πόντους. Το Κλίβελαντ βρέθηκε πίσω στο σκορ στο τελευταίο πεντάλεπτο, όμως απάντησε με σερί 10-0, με καθοριστικό τρίποντο του Ντάριους Γκάρλαντ (18 πόντοι, 8 ασίστ) για το προβάδισμα που δεν έχασε ξανά.

Για το Ντένβερ, που αγωνίστηκε χωρίς τον Νίκολα Γιόκιτς και άλλους βασικούς, ο Τζαμάλ Μάρεϊ ξεχώρισε με 34 πόντους, τους 28 στο πρώτο ημίχρονο, ενώ 21 πρόσθεσε ο Πέιτον Γουότσον.

Νικς - Χοκς 99-111

Οι Ατλάντα Χοκς πήραν καθαρή νίκη με 111-99 απέναντι στους Νιου Γιορκ Νικς, με τον Τζέιλεν Τζόνσον να πρωταγωνιστεί σημειώνοντας triple-double (18 πόντοι, 11 ασίστ, 10 ριμπάουντ).

Πρώτος σκόρερ των Χοκς ήταν ο Νικέιλ Αλεξάντερ-Γουόκερ με 23 πόντους, ενώ 22 πρόσθεσε ο Ονιέκα Οκόνγκου. Για τους Νικς, ο Τζέιλεν Μπράνσον είχε 24 πόντους, με τους Ανουνόμπι (19 πόντοι, 10 ριμπάουντ) και Μπρίτζες (18) να ακολουθούν, σε ένα βράδυ όπου η Νέα Υόρκη έμεινε για πρώτη φορά φέτος κάτω από τους 100 πόντους.

Μπουλς - Μάτζικ 121-114

Οι Σικάγο Μπουλς ανέβασαν στροφές στο δεύτερο ημίχρονο και έφτασαν σε ανατροπή απέναντι στους Ορλάντο Μάτζικ με 121-114, πετυχαίνοντας τη δεύτερη σερί νίκη τους. Ο Μάτας Μπουζέλις ήταν καθοριστικός, σκοράροντας 21 πόντους – τους 17 μετά την ανάπαυλα – έχοντας παράλληλα 9 ριμπάουντ και 7 ασίστ, με τον Κέβιν Χιούερτερ να προσθέτει 20 πόντους σε ένα βράδυ όπου οι Μπουλς κυριάρχησαν στην τέταρτη περίοδο (30-19).

Ο Νίκολα Βούτσεβιτς σημείωσε 17 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ άλλους 17 είχε ο Άγιο Ντοσούνμου, με το Σικάγο να φτάνει στο 17-17. Για το Ορλάντο, ο Πάολο Μπανκέρο ξεχώρισε με 31 πόντους, με τον Άντονι Μπλακ να προσθέτει 18, σε ένα παιχνίδι με πολλές εναλλαγές στο σκορ, αλλά με τους Μπουλς να έχουν την τελευταία λέξη.