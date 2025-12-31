Ματσάρα από τις λίγες σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Τενεσί, εκεί όπου οι Σίξερς κατάφεραν να αποδράσουν με τη νίκη χάρη σε τρίποντο του Βι Τζέι Έντζκομπ λίγο πριν ηχήσει η κόρνα της λήξης και της παράτασης. Ο rookie των 76ers πήρε την ευθύνη πάνω του και έβαλε φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του στο Μέμφις.
Έτσι και αλλιώς ήταν από τους καλύτερους του παρκέ, έχοντας στο σύνολο 25 πόντους με 5/11 δίποντα, 5/10 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 4 κλεψίματα σε 41 λεπτά συμμετοχής. Ο Σέντρικ Κάουαρντ (28 πόντοι, 16 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2/4 τρίποντα) δεν βρήκε στόχο στο buzzer beater για τη... δεύτερη παράταση και κάπως έτσι η Φιλαντέλφια έφτασε στην 17η νίκη της (17-14 ρεκόρ) και στην 8η εκτός έδρας.
Τρομερό ματς για τους Σίξερς έκανε τόσο ο Τζοέλ Εμπίντ με 34 πόντους, 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ, όσο και ο Ταϊρίς Μάξι με άλλους 34 πόντους, 12 ασίστ και 4 ριμπάουντ.
Για λογαριασμό των Γκρίζλις οι οποίοι έφτασαν στο 15-18 ρεκόρ, ο Τζα Μοράντ είχε 40 πόντους με 16/20 δίποντα και 8/10 βολές αλλά όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων δεν ήταν και αρκετοί. Να σημειωθεί ότι ο Σάντι Αλντάμα (15π., 3/6τρ.) είχε «καθαρό» τρίποντο νίκης στην λήξη της κανονικής διάρκειας του αγώνα χωρίς ωστόσο να βρει στόχο.
Τα δωδεκάλεπτα: 40-34, 72-72, 100-103, 128-128 (κ.α.), 136-39 (παρ.)
