Θάντερ - Χοκς 140-129: Επίδειξη δύναμης με Γκίλτζιους-Αλεξάντερ (vid)
Ακόμα μια παράσταση φέτος για τους φοβερούς Θάντερ. Στην Οκλαχόμα έδειξαν τα δόντια τους στους Χοκς και κατάφεραν να επικρατήσουν με 140-129 με εξαιρετική τελευταία περίοδο.
'Ετσι πήγαν στο 28-5 για να ρίξουν τους ηττημένους στο 15-19.
Ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ έκανε ματσάρα για άλλη μια φορά με 39 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ ο Χόλμγκρεν είχε 24 πόντους με 9 ριμπάουντ και βοηθησε αρκετά.
Από την άλλη κορυφαίος ήταν ο Οκόνγκου με 26 πόντους και 14 ριμπάουντ, ενώ 30 πόντους πρόσθεσε ο Αλεξάντερ-Γουόκερ.
