Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς συνεχίζει να αποδεικνύει πως η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός.

Οι Λέικερς επικράτησαν με 125-101 των Κινγκς, αφού ο Ντόντσιτς είχε 34 πόντους με 7 ασίστ, ενώ ο ΛεΜπρόν πρόσθεσε 24 πόντους με 11/13 σουτ. Κατά τη διάρκεια του ματς οι δυο τους χάρισαν θέαμα για άλλη μια φορά.

Μάλιστα σε μια φάση συνεργάστηκαν, σηκώνοντας στο πόδι το γήπεδο. Ο Ντόντσιτς με ωραία πάσα βρήκε τον King James ο οποίος πέρασε κάτω από το καλάθι και τελείωσε με απίθανο ανάποδο κάρφωμα.

Αγέραστος, ακούραστος συνεχίζει να τρελαίνει τη λίγκα στα 40 του και δείχνει σε τρομερή κατάσταση. Ψάχνει το 5ο δαχτυλίδι της καριέρας του και δεύτερο στους Λέικερς.