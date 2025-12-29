Ράπτορς - Γουόριορς 141-127: Στην παράταση οι Καναδοί, ασύλληπτο triple double ο Μπαρνς
Μεγάλο ματς έγινε στο Τορόντο και οι Ράπτορς τελικά κατάφεραν να πάρουν το θρίλερ στην παράταση κόντρα στους Γουόριορς με 141-127. Ο Μπαρνς ήταν εκείνος που ισοφάρισε σε 122-122 και έστειλε το ματς σε έξτρα πεντάλεπτο. Εκεί οι Καναδοί πάτησαν γκάζι και έφτασαν στο ροζ φύλλο αγώνα.
Στο 19-14 πήγαν οι Ράπτορς που έχουν κάνει αρκετά καλά ματς φέτος, ενώ στο 16-16 έπεσαν οι πολεμιστές.
Ο Μπαρνς έκανε σπουδαίο ματς με 23 πόντους, 25 ριμπάουντ και 10 ασίστ. Τρελό triple double. Από την πλευρά των ηττημένων ο Στεφ Κάρι το πάλεψε όσο γινόταν, αλλά δεν μπόρεσε να σώσει την ομάδα του. Είχε 39 πόντους!
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.