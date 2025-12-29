Οι Ράπτορς πήραν το θρίλερ με τους Γουόριορς και τους νίκησαν στην παράταση.

Μεγάλο ματς έγινε στο Τορόντο και οι Ράπτορς τελικά κατάφεραν να πάρουν το θρίλερ στην παράταση κόντρα στους Γουόριορς με 141-127. Ο Μπαρνς ήταν εκείνος που ισοφάρισε σε 122-122 και έστειλε το ματς σε έξτρα πεντάλεπτο. Εκεί οι Καναδοί πάτησαν γκάζι και έφτασαν στο ροζ φύλλο αγώνα.

Στο 19-14 πήγαν οι Ράπτορς που έχουν κάνει αρκετά καλά ματς φέτος, ενώ στο 16-16 έπεσαν οι πολεμιστές.

Ο Μπαρνς έκανε σπουδαίο ματς με 23 πόντους, 25 ριμπάουντ και 10 ασίστ. Τρελό triple double. Από την πλευρά των ηττημένων ο Στεφ Κάρι το πάλεψε όσο γινόταν, αλλά δεν μπόρεσε να σώσει την ομάδα του. Είχε 39 πόντους!