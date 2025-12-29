Οι Θάντερ έκαναν... πλάκα στους αντιπάλους τους και επικράτησαν με 129-104 των Σίξερς.

Δεν είχαν πρόβλημα να καθαρίσουν εύκολα το ματς με τους Σίξερς οι Θάντερ. Οι πρωταθλητές μπήκαν αποφασισμένοι και επικράτησαν με 129-104 της ομάδας από τη Φιλαδέλφεια.

Έτσι με αυτόν τον τρόπο πήγαν στο 27-5 για να ρίξουν τους ηττημένους στο 16-14. Μόνο με τους Σπερς δυσκολεύονται οι Θάντερ.

Από την πλευρά των νικητών ο Χόλμγκρεν είχε 29 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ στους 27 σταμάτησε ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ. Στον αντίποδα κορυφαίος για άλλο ένα ματς για τους Σίξερς ήταν ο Μάξεϊ με 28 πόντους και 5 ασίστ.