Λέικερς: Χάνουν τον Ριβς για έναν μήνα
Οι Λος Άντζελες Λέικερς είναι υποχρεωμένοι να συνεχίσουν το επόμενο διάστημα χωρίς τον Όστιν Ριβς, ο οποίος διαγνώστηκε με θλάση β’ βαθμού στον αριστερό γαστροκνήμιο, και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί σε τέσσερις εβδομάδες.
Ο Ριβς πραγματοποιεί την καλύτερη σεζόν της καριέρας του με τους Λέικερς, σημειώνοντας 26.6 πόντους με 50.7% εντός πεδιάς και 36.5% στο τρίποντο, 5.2 ριμπάουντ και 6.3 ασίστ σε 23 συμμετοχές, μένοντας στο παρκέ για 35.3 λεπτά ανά αγώνα.
Οι Καλιφορνέζοι φιγουράρουν στην τέταρτη θέση της κατάταξης στη Δύση, με ρεκόρ 19-10.
Los Angeles Lakers guard Austin Reaves has been diagnosed with a grade 2 left gastrocnemius strain and will be reevaluated in four weeks.— Shams Charania (@ShamsCharania) December 27, 2025
