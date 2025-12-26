Ντέιβις: Θλάση στη βουβωνική χώρα

Ντέιβις: Θλάση στη βουβωνική χώρα

Newsroom
davis
Ο Άντονι Ντέιβις τραυματίστηκε στην αναμέτρηση των Μάβερικς με τους Γουόριορς και η επίσημη διάγνωση είναι θλάση στη βουβωνική χώρα.

Οι Γουόριορς επικράτησαν των Μάβερικς (126-116), σε ένα από τα χριστουγεννιάτικα παιχνίδια του NBA στο Σαν Φρανσίσκο.

Ωστόσο η ομάδα του Ντάλας είδε τον Άντονι Ντέιβις να τραυματίζεται και να μην αγωνίζεται καθόλου στο δεύτερο ημίχρονο.

Σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο του ESPN Σαμ Σαράνια, ο σέντερ των Μάβερικς, υπέστη θλάση στη βουβωνική χώρα και πρόκειται να χάσει μερικά ματς, χωρίς να γίνεται γνωστό το διάστημα της απουσίας του.

Δείτε Επίσης

Παναθηναϊκός: Πράττει σωστά με Γιουρτσεβέν ο Άταμαν;
image

 

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     