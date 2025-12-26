Ντέιβις: Θλάση στη βουβωνική χώρα
Οι Γουόριορς επικράτησαν των Μάβερικς (126-116), σε ένα από τα χριστουγεννιάτικα παιχνίδια του NBA στο Σαν Φρανσίσκο.
Ωστόσο η ομάδα του Ντάλας είδε τον Άντονι Ντέιβις να τραυματίζεται και να μην αγωνίζεται καθόλου στο δεύτερο ημίχρονο.
Σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο του ESPN Σαμ Σαράνια, ο σέντερ των Μάβερικς, υπέστη θλάση στη βουβωνική χώρα και πρόκειται να χάσει μερικά ματς, χωρίς να γίνεται γνωστό το διάστημα της απουσίας του.
Mavericks star Anthony Davis has sustained a minor groin strain and is likely to miss a few games, sources tell ESPN. Davis, a significant trade target, will be evaluated daily. Mavs have taken a cautious approach with injuries, specifically for Davis, and will continue to do so. https://t.co/eMBq8x3XNm— Shams Charania (@ShamsCharania) December 26, 2025
