Ο Άντονι Ντέιβις τραυματίστηκε στην αναμέτρηση των Μάβερικς με τους Γουόριορς και η επίσημη διάγνωση είναι θλάση στη βουβωνική χώρα.

Οι Γουόριορς επικράτησαν των Μάβερικς (126-116), σε ένα από τα χριστουγεννιάτικα παιχνίδια του NBA στο Σαν Φρανσίσκο.

Ωστόσο η ομάδα του Ντάλας είδε τον Άντονι Ντέιβις να τραυματίζεται και να μην αγωνίζεται καθόλου στο δεύτερο ημίχρονο.

Σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο του ESPN Σαμ Σαράνια, ο σέντερ των Μάβερικς, υπέστη θλάση στη βουβωνική χώρα και πρόκειται να χάσει μερικά ματς, χωρίς να γίνεται γνωστό το διάστημα της απουσίας του.