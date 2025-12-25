Το Sportscenter έφτιαξε ένα τρομερό video ενόψει του ματς των Χριστουγέννων των Γουόριορς με τους Μάβερικς.

Αρκετές ομάδες του ΝΒΑ παίζουν τα Χριστούγεννα και δεν ξεκουράζονται αυτή την ιδιαίτερη μέρα για όλους. Οι Γουόριορς θα υποδεχθούν τους Μάβερικς στις 00:00 σε ένα ματς όπου ο κορυφαίους σουτέρ της ιστορίας, Κάρι θα κοντραριστεί με τον - κατά πολλούς - καλύτερο rookie, Φλαγκ.

Το Sports Center έφτιαξε ένα υπέροχο promo video για την αναμέτρηση όπου έβαλε μέσα και τον Μακόλει Κάλκιν από την υπέροχη ταινία των Χριστουγέννων, ίσως την καλύτερη ever, το «Μόνος στο σπίτι».

Μάλιστα εκεί όπου ο μικρός Κέβιν πιάνει το πρόσωπο του μετά το after shave είναι ίδιος με την έκφραση του Κάρι μετά από τρίποντα που επίσης πιάνει το πρόσωπο του.

Απολαύστε το