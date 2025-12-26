Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς επέβαλαν τον ρυθμό τους ανήμερα των Χριστουγέννων και λύγισαν τους Ντάλας Μάβερικς, συνεχίζοντας το νικηφόρο τους σερί στο ΝΒΑ. Ανησυχία στο Ντάλας για τον τραυματισμό του Άντονι Ντέιβις.

Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς έφεραν για τα καλά τα Χριστούγεννα στο Σαν Φρανσίσκο και συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, επικρατώντας των Ντάλας Μάβερικς με 126-116.

Το παιχνίδι ουσιαστικά «στράβωσε» από νωρίς για τους φιλοξενούμενους. Οι «πολεμιστές» είχαν από το πρώτο δωδεκάλεπτο τα ηνία της αναμέτρησης και ως και το φινάλε έσβησαν κάθε ελπίδα των Μάβερικς για την ανατροπή.

Ο Στεφ Κάρι έκανε ακριβώς όσα έπρεπε για την ομάδα του ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 23 πόντους. Δίπλα του, ο Τζίμι Μπάτλερ γέμισε τη στατιστική του με 14 πόντους, 9 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

Ιδιαίτερη νότα στο παιχνίδι έδωσε η επιστροφή του Κλέι Τόμπσον στο παρκέ απέναντι στην πρώην ομάδα του. Ο άλλοτε Splash Brother γνώρισε την αποθέωση από το κοινό, με τον Κάρι να μην κρύβει τη συγκίνησή του πριν το τζάμπολ και τη μεταξύ τους αγκαλιά στο κέντρο να κλέβει την παράσταση.

Για το Ντάλας, ο Κούπερ Φλαγκ έκλεψε και πάλι τις εντυπώσεις στο ντεμπούτο του ανήμερα Χριστουγέννων, με 27 πόντους (13/21 σουτ), 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ, δείχνοντας γιατί θεωρείται ένα από τα μεγάλα πρότζεκτ του ΝΒΑ. Πολύτιμη ήταν και η συνεισφορά του Μπράντον Γουίλιαμς με 26 πόντους από τον πάγκο.

Αρνητικό σημείο για το Ντάλας αποτέλεσε ο τραυματισμός του Άντονι Ντέιβις, ο οποίος αποχώρησε στη δεύτερη περίοδο με σπασμούς στη βουβωνική χώρα, έχοντας προλάβει να γράψει 3 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 κοψίματα σε 11 λεπτά συμμετοχής.

Τα δωδεκάλεπτα: 40-28, 71-58, 100-89, 126-116