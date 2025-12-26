Σακίλ Ο'Νιλ: Σκόνταψε και πέρασε μέσα από video wall!
Ο Σακίλ Ο'Νίλ το... τερμάτισε, με τον παλαίμαχο σταρ του NBA να περνάει μέσα από ένα... video wall!
Ο Σακίλ Ο'Νίλ διέλυσε το video wall στην εκπομπή του ESPN, καθώς πέρασε από μέσα του, μετά από πρόκληση από τον Κένι Σμιθ.
Ο Κένι Σμιθ τον προκάλεσε να παραβγούν μέχρι το video wall και όποιος προλάβαινε θα έκανε την ανάλυση των όσων έγιναν στο πρώτο μέρος της αναμέτρησης των Νικς με τους Καβαλίερς.
Ο Σακίλ Ο'Νιλ αποδέχθηκε την πρόκληση, όμως τα... φρένα του δεν ανταποκρίθηκαν, με το αποτέλεσμα να είναι ξεκαρδιστικό.
