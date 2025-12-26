Ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε και οι Νικς δεν φαίνεται να τα... βρίσκουν με το ενδεχόμενο για ένα trade να αυξάνεται, ωστόσο το συμβόλαιό του είναι πολύ ισχυρό. Ποιες είναι οι επιλογές του;

Το καλοκαίρι παρουσιαζόταν ως μια ουσιαστική κίνηση. Ένας παίκτης με εμπειρία και προερχόμενος από καλή σεζόν στο ΝΒΑ, με σκληράδα, αθλητικότητα και παραγωγικότητα. Ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε υπέγραψε στους Νικς με ισχυρό συμβόλαιο και είχε δώσει την αίσθηση ότι θα αποτελέσει ένα από τα κομμάτια που θα κάνουν τη διαφορά στο rotation. Λίγους μήνες μετά, η πραγματικότητα, όμως, είναι εντελώς διαφορετική.

Στη Νέα Υόρκη, τίποτα δεν φαίνεται να «κουμπώνει» για τον Γάλλο. Ο χρόνος συμμετοχής του έχει κατρακυλήσει κάτω από τα 10 λεπτά ανά αγώνα, ο ρόλος του αγνοείται και η παρουσία του στο παρκέ είναι μετέωρη. Σε 26 παιχνίδια φέτος μετρά μόλις 3 πόντους, 2,2 ριμπάουντ και 0,4 ασίστ σε 9,6 λεπτά, αριθμοί που δεν έχουν καμία σχέση με την εικόνα που είχε χτίσει την προηγούμενη σεζόν με τη φανέλα των Σίξερς.

Κι όμως, πριν έναν χρόνο στη Φιλαδέλφεια, ο Γιαμπουσέλε ήταν ένας εντελώς διαφορετικός παίκτης. Έπαιξε σε 70 παιχνίδια, είχε σημαντικό ρόλο και το σημαντικότερο; Βρισκόταν σε πνευματική και σωματική ετοιμότητα έχοντας αυτοπεποίθηση. Με 11 πόντους, 5,6 ριμπάουντ και 2,1 ασίστ σε 27 λεπτά συμμετοχής, έμοιαζε με παίκτη που είχε βρει τη θέση του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Γι’ αυτό και πολλοί πίστεψαν ότι στους Νικς θα αποτελούσε το «κρυφό όπλο» μιας ομάδας με υψηλές φιλοδοξίες, όπως αναφέρουν οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν το ρεπορτάζ της ομάδας της Νέας Υόρκης.

Το πρόβλημα, όμως, δεν δείχνει να είναι ούτε μονοδιάστατο, ούτε απλό. Δεν φαίνεται να είναι, όπως συχνά ακούγεται, θέμα βάρους ή φυσικής κατάστασης. Το ζήτημα είναι βαθύτερο. Ο Γιαμπουσέλε δεν δείχνει να νιώθει άνετα, όπως συζητήθηκε στην εκπομπή «The Putback with Ian Begley». Προσπαθεί να προσαρμοστεί, να βρει ρόλο πνευματικά και αγωνιστικά, αλλά τίποτα δε λειτουργεί. Στην άμυνα αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες, στην επίθεση είναι αναποτελεσματικός, με ποσοστά κάτω από 40% εντός παιδιάς και περίπου 31% στα τρίποντα. Κι όταν ένας παίκτης δεν προσφέρει σε καμία από τις δύο πλευρές του παρκέ, οι επιλογές όχι απλά λιγοστεύουν, αλλά... εξανεμίζονται.

Οι Νικς, από την πλευρά τους, είναι εγκλωβισμένοι. Δεσμεύτηκαν με διετές συμβόλαιο (5,5 εκατ. δολάρια φέτος και 5,7 την επόμενη σεζόν), σε μια περίοδο που ο παίκτης είχε ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες, μεταξύ αυτών και οι Νάγκετς. Σήμερα, αυτός ο χειρισμός από το front office μοιάζει τουλάχιστον βιαστικός. Ένα συμβόλαιο αυτού του ύψους δεν μπορεί να «κάθεται» χωρίς ουσιαστική συνεισφορά.

Δεν είναι τυχαίο ότι το όνομα του Γιαμπουσέλε ακούγεται όλο και πιο έντονα ενόψει του trade deadline της 5ης Φεβρουαρίου. Ωστόσο, βάσει της εικόνας του, η αγοραστική του αξία έχει πέσει. Ανν δεν βρεθεί κάποια δελεαστική συμφωνία, δεν αποκλείεται ο Γάλλος να κινδυνεύσει να μείνει εκτός rotation μέχρι το τέλος της σεζόν, περιμένοντας είτε μια αλλαγή περιβάλλοντος, είτε την απόφαση για το μέλλον του μέσω της player option το καλοκαίρι.

Το μόνο σίγουρο είναι πως, μέχρι στιγμής, το πείραμα «Γιαμπουσέλε» στους Νικς δεν έχει πετύχει και δεν φαίνεται... φως στο τούνελ.