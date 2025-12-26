Οι Ρόκετς δεν άφησαν κανένα περιθώριο στους Λέικερς, περνώντας εμφατικά από την Crypto Arena με 96-119 εντείνοντας τον προβληματισμό στο στρατόπεδο των «λιμνανθρώπων».

Οι Ρόκετς έκαναν… πάρτι στο Λος Άντζελες διαλύοντας τους Λέικερς με 119-96, αφήνοντας έντονο προβληματισμό στο στρατόπεδο των «λιμνανθρώπων», ανήμερα των Χριστουγέννων.

Οι «ρουκέτες» προηγήθηκαν με +14 μέσα στην πρώτη περίοδο, εκμεταλλευόμενοι τα μεγάλα αμυντικά κενά των Λέικερς, που αδυνατούσαν να ελέγξουν τον ρυθμό. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να αντιδράσουν πριν το ημίχρονο, μειώνοντας προσωρινά τη διαφορά, όμως το σκορ στο 63-53 αποτύπωνε την εικόνα του αγώνα. Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είχε περιοριστεί στους 8 πόντους στο πρώτο μέρος, ενώ ο Λούκα Ντόντσιτς πάλευε σχεδόν μόνος του.

Το τρίτο δωδεκάλεπτο ήταν καταδικαστικό. Οι Ρόκετς μπήκαν με ένα σερί 18-5, «εκτόξευσαν» τη διαφορά στους 23 πόντους και ουσιαστικά έβαλαν τέλος σε κάθε συζήτηση. Σε επίπεδο πρωταγωνιστών, ο Άμεν Τόμπσον ήταν ο παίκτης που έδωσε τον τόνο, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 26 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ, σε μια από τις πιο ώριμες εμφανίσεις του. Ο Κέβιν Ντουράντ πρόσθεσε 25 πόντους και 9 ασίστ, με τον Αλπερέν Σενγκούν να ακολουθεί με 14 πόντους, 12 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Συνολικά, έξι παίκτες των Ρόκετς τελείωσαν το παιχνίδι με διψήφιο αριθμό πόντων,

Για τους Λέικερς, ο Ντόντσιτς είχε 25 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ στην επιστροφή του μετά τον τραυματισμό του, ενώ ο ΛεΜπρόν έμεινε στους 18 πόντους. Το βράδυ έγινε ακόμη πιο δύσκολο με τον τραυματισμό του Όστιν Ριβς, ο οποίος αποχώρησε στο ημίχρονο λόγω ενοχλήσεων στη γάμπα, ενώ ο Ρούι Χατσιμούρα έμεινε χωρίς πόντο.

Τα δωδεκάλεπτα: 25-37, 53-63, 74-92, 96-119