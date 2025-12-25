Η ημέρα των Χριστουγέννων αρέσει πολύ σε ορισμένους ΝΒΑers πρώην και νυν. Ποιοι είναι η κορυφαίοι σκόρερ στην ιστορία της 25ης Δεκέμβρη.

Σε χριστουγεννιάτικο mood όλος ο κόσμος όπως φυσικά και το ΝΒΑ. Στο πέρασμα των χρόνων ορισμένοι παίκτες έδειχναν την αδυναμία τους να παίζουν Χριστούγεννα και φόρτωναν τα αντίπαλα καλάθια με αρκετούς πόντους.

Ποιος όμως είναι ο παίκτης με τους περισσότερους πόντους στις 25 Δεκέμβρη; Ορισμένοι κύριοι το βλέπουν σαν βαρέλι τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Κορυφή για τον ΛεΜπρόν με 507 πόντους, ενώ ακολουθεί ο Κόμπι Μπράιαντ με 395. Την τριάδα κλείνει ο Όσκαρ Ρόμπερτσον με 377 πόντους. Ντουράντ και Γουέιντ βρίσκονται στην πρώτη πεντάδα.

Αναλυτικά η δεκάδα

LeBron James: 507 πόντοι

Kobe Bryant: 395 πόντοι

Oscar Robertson: 377 πόντοι

Kevin Durant: 342 πόντοι

Dwyane Wade: 314 πόντοι

Russell Westbrook: 288 πόντοι

James Harden: 273 πόντοι

Shaquille O’Neal: 272 πόντοι

Dolph Schayes: 239 πόντοι

Walt Bellamy: 237 πόντοι