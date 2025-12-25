NBA: Οι κορυφαίοι σκόρερ των Χριστουγέννων
Σε χριστουγεννιάτικο mood όλος ο κόσμος όπως φυσικά και το ΝΒΑ. Στο πέρασμα των χρόνων ορισμένοι παίκτες έδειχναν την αδυναμία τους να παίζουν Χριστούγεννα και φόρτωναν τα αντίπαλα καλάθια με αρκετούς πόντους.
Ποιος όμως είναι ο παίκτης με τους περισσότερους πόντους στις 25 Δεκέμβρη; Ορισμένοι κύριοι το βλέπουν σαν βαρέλι τη συγκεκριμένη ημερομηνία.
Κορυφή για τον ΛεΜπρόν με 507 πόντους, ενώ ακολουθεί ο Κόμπι Μπράιαντ με 395. Την τριάδα κλείνει ο Όσκαρ Ρόμπερτσον με 377 πόντους. Ντουράντ και Γουέιντ βρίσκονται στην πρώτη πεντάδα.
Αναλυτικά η δεκάδα
LeBron James: 507 πόντοι
Kobe Bryant: 395 πόντοι
Oscar Robertson: 377 πόντοι
Kevin Durant: 342 πόντοι
Dwyane Wade: 314 πόντοι
Russell Westbrook: 288 πόντοι
James Harden: 273 πόντοι
Shaquille O’Neal: 272 πόντοι
Dolph Schayes: 239 πόντοι
Walt Bellamy: 237 πόντοι
