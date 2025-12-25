Γκριν σε Κερ: «Θα κάτσω στον πάγκο αν το θες»
Οι Γουόριορς είχαν νικήσει εύκολα τους Μάτζικ 120-97 τους Μάτζικ.
Ο Ντρέιμοντ Γκριν και ο Στιβ Κερ είχαν μια έντονη στιγμή κατά τη διάρκεια ενός timeout και εκεί που μιλούσαν, ο Ντρέιμοντ σηκώθηκε από την καρέκλα του και πήγε στα αποδυτήρια. Δεν έπαιξε στα τελευταία 20 λεπτά.
Φαίνεται πως ο παίκτης των πολεμιστών είπε στον προπονητή του πως αν το θέλει εκείνος, δεν έχει πρόβλημα να έρχεται από τον πάγκο. Ο Στιβ Κερ πάντως δεν σκέφτεται τέτοια κίνηση.
Ο Γκριν έχει πρωταγωνιστήσει και σε άλλα περιστατικά έντασης στο παρελθόν όπως η γροθιά που είχε ρίξει στον τότε συμπαίκτη του, Τζόρνταν Πουλ.
Draymond Green heads to the locker room after a fiery exchange with Steve Kerr 👀— ClutchPoints (@ClutchPoints) December 23, 2025
(via @shubhydoo)pic.twitter.com/oi3eRR0crQ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.