Γκριν σε Κερ: «Θα κάτσω στον πάγκο αν το θες»

Ο Ντρέιμοντ Γκριν δεν θα ήταν αρνητικός να έρχεται από τον πάγκο στα ματς των Γουόριορς.

Οι Γουόριορς είχαν νικήσει εύκολα τους Μάτζικ 120-97 τους Μάτζικ.

Ο Ντρέιμοντ Γκριν και ο Στιβ Κερ είχαν μια έντονη στιγμή κατά τη διάρκεια ενός timeout και εκεί που μιλούσαν, ο Ντρέιμοντ σηκώθηκε από την καρέκλα του και πήγε στα αποδυτήρια. Δεν έπαιξε στα τελευταία 20 λεπτά.

Φαίνεται πως ο παίκτης των πολεμιστών είπε στον προπονητή του πως αν το θέλει εκείνος, δεν έχει πρόβλημα να έρχεται από τον πάγκο. Ο Στιβ Κερ πάντως δεν σκέφτεται τέτοια κίνηση.

Ο Γκριν έχει πρωταγωνιστήσει και σε άλλα περιστατικά έντασης στο παρελθόν όπως η γροθιά που είχε ρίξει στον τότε συμπαίκτη του, Τζόρνταν Πουλ.