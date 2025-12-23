Γκίλτζιους-Αλεξάντερ: Κοιτάζει στα μάτια τον θρύλο Τσάμπερλεϊν
Είναι η κορυφαία ομάδα του ΝΒΑ και φέτος και δείχνουν ασταμάτητοι οι Θάντερ. Η Οκλαχόμα επικράτησε εύκολα με 119-103 των Γκρίζλις και με αυτόν τον τρόπο ανέβηκε στο 26-3 στη βαθμολογία της λίγκας, έχοντας τον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ σε σπουδαία βραδιά με 31 πόντους, 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ, αλλά και 4 κλεψίματα.
Στο συγκεκριμένο ματς ο Καναδός superstar έβαλε το όνομα του δίπλα σε εκείνο του θρύλου Γουίλτ Τσάμπερλεϊν. Ο SGA έφτασε τα 100 σερί ματς με 20+ πόντους στο ΝΒΑ και έγινε ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία που το καταφέρνει αυτό.
Φυσικά ο Σάι θέλει σαν τρελός το δεύτερο σερί πρωτάθλημα με την Οκλαχόμα στο τέλος της σεζόν, αλλά και να πάρει στα χέρια του άλλο ένα βραβείο MVP. Εκπληκτικός παίκτης, ο ηγέτης της κορυφαίας ομάδας στη λίγκα την τελευταία διετία.
SHAI 100 STRAIGHT 20 POINT GAMES 🤯🔥— Bleacher Report (@BleacherReport) December 23, 2025
Joins Wilt Chamberlain as the 2nd player to EVER do so
UNREAL. pic.twitter.com/BLsoJDxL4J
