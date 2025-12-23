Γκίλτζιους-Αλεξάντερ: Κοιτάζει στα μάτια τον θρύλο Τσάμπερλεϊν

Γκίλτζιους-Αλεξάντερ: Κοιτάζει στα μάτια τον θρύλο Τσάμπερλεϊν

Νίκος Καρφής
Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ
Ο σταρ των Θάντερ πρόσθεσε άλλο ένα παράσημο στην σπουδαία του καριέρα.

Είναι η κορυφαία ομάδα του ΝΒΑ και φέτος και δείχνουν ασταμάτητοι οι Θάντερ. Η Οκλαχόμα επικράτησε εύκολα με 119-103 των Γκρίζλις και με αυτόν τον τρόπο ανέβηκε στο 26-3 στη βαθμολογία της λίγκας, έχοντας τον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ σε σπουδαία βραδιά με 31 πόντους, 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ, αλλά και 4 κλεψίματα.

Στο συγκεκριμένο ματς ο Καναδός superstar έβαλε το όνομα του δίπλα σε εκείνο του θρύλου Γουίλτ Τσάμπερλεϊν. Ο SGA έφτασε τα 100 σερί ματς με 20+ πόντους στο ΝΒΑ και έγινε ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία που το καταφέρνει αυτό.

Φυσικά ο Σάι θέλει σαν τρελός το δεύτερο σερί πρωτάθλημα με την Οκλαχόμα στο τέλος της σεζόν, αλλά και να πάρει στα χέρια του άλλο ένα βραβείο MVP. Εκπληκτικός παίκτης, ο ηγέτης της κορυφαίας ομάδας στη λίγκα την τελευταία διετία.

Δείτε Επίσης

Θάντερ - Γκρίζλις 119-103: Ασταμάτητοι με Γκίλτζιους-Αλεξάντερ
Κυρίαρχη Οκλαχόμα με Γκίλτζιους-Αλεξάντερ και Χόλμγκρεν, λύγισε τους Γουόριορς
@Photo credits: NBA/Getty Images
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     