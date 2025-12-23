Οι Νάγκετς επικράτησαν με 135-112 των Τζαζ, αφού ο Γιόκιτς έκανε άλλο ένα triple double φέτος.

Δεν είχαν πρόβλημα να επικρατήσουν των Τζαζ οι Νάγκετς. Η ομάδα από το Ντένβερ νίκησε με 135-112 και ανέβηκε στο 21-7. Από την άλλη στο 10-18 έπεσαν οι Μορμόνοι που και φέτος δυσκολεύονται αρκετά.

Ο Γιόκιτς έκανε άλλο ένα triple double με 14 πόντους, 13 ασίστ και 13 ριμπάουντ, ο Μάρεϊ μέτρησε 27 πόντους, ενώ από 20 πόντους είχαν οι Τζόνσον και Γουότσον.

Από την πλευρά των ηττημένων ο Μάρκανεν είχε 27 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ ο Κιγιόντε Τζορτζ σταμάτησε στους 20 πόντους, τα 8 ριμπάουντ και τις 8 ασίστ σε άλλη μια εξαιρετική εμφάνιση το τελευταίο διάστημα.