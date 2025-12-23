Nάγκετς - Τζαζ 135-112: Ο «τριπλός» Γιόκιτς τους οδηγεί
Δεν είχαν πρόβλημα να επικρατήσουν των Τζαζ οι Νάγκετς. Η ομάδα από το Ντένβερ νίκησε με 135-112 και ανέβηκε στο 21-7. Από την άλλη στο 10-18 έπεσαν οι Μορμόνοι που και φέτος δυσκολεύονται αρκετά.
Ο Γιόκιτς έκανε άλλο ένα triple double με 14 πόντους, 13 ασίστ και 13 ριμπάουντ, ο Μάρεϊ μέτρησε 27 πόντους, ενώ από 20 πόντους είχαν οι Τζόνσον και Γουότσον.
Από την πλευρά των ηττημένων ο Μάρκανεν είχε 27 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ ο Κιγιόντε Τζορτζ σταμάτησε στους 20 πόντους, τα 8 ριμπάουντ και τις 8 ασίστ σε άλλη μια εξαιρετική εμφάνιση το τελευταίο διάστημα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.