Ο Ντένις Σρέντερ σκόραρε ένα μεγάλο τρίποντο στο φινάλε, με τους Κινγκς να επικρατούν 125-124 στην παράταση των Ρόκετς.

Τα σπουδαία ματς χρειάζονται και έναν ήρωα, με τον Ντένις Σρέντερ να αναλαμβάνει αυτόν τον ρόλο στο Σακραμέντο. Οι Κινγκς (6-22) υπέταξαν στην παράταση τους Ρόκετς (17-8) με 125-124, αφού ο Ντένις Σρέντερ πέτυχε το τρίποντο της νίκης στο μηδέν.

Οι Κινγκς βρισκόταν πίσω στο σκορ με 122-124, ο Σρέντερ βρέθηκε ελεύθερος στη γωνία από την ασίστ του ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν και εκτέλεσε 2.2'' πριν το φινάλε.

DENNIS SCHRODER CALLED GAME.



COLD BLOODED.pic.twitter.com/rT7NIVvtgR — Legion Hoops (@LegionHoops) December 22, 2025

Ο Κέβιν Ντουράντ έψαξε στον χρόνο που απέμεινε την απάντηση, αλλά δεν τη βρήκε, με τους Κινγκς να παίρνουν τη νίκη στο «θρίλερ».

Ο Γερμανός σκόραρε 24 πόντους με 3/8 τρίποντα, ένα εκ των οποίων έκρινε και το ματς, έχοντας παράλληλα 10 ασίστ, ενώ πρώτος σκόρερ των Κινγκς ήταν ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν με 27.

Για τους Ρόκετς, στους 28 σταμάτησε ο Αλπερέν Σενγκούν ενώ ακόμα 24 με 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ πέτυχε ο Κέβιν Ντουράντ.

Τα δωδεκάλεπτα: 30-31, 57-68, 82-91, 112-112 κ.δ., 125-124