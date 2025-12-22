Τα σπουδαία ματς χρειάζονται και έναν ήρωα, με τον Ντένις Σρέντερ να αναλαμβάνει αυτόν τον ρόλο στο Σακραμέντο. Οι Κινγκς (6-22) υπέταξαν στην παράταση τους Ρόκετς (17-8) με 125-124, αφού ο Ντένις Σρέντερ πέτυχε το τρίποντο της νίκης στο μηδέν.
Οι Κινγκς βρισκόταν πίσω στο σκορ με 122-124, ο Σρέντερ βρέθηκε ελεύθερος στη γωνία από την ασίστ του ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν και εκτέλεσε 2.2'' πριν το φινάλε.
DENNIS SCHRODER CALLED GAME.— Legion Hoops (@LegionHoops) December 22, 2025
COLD BLOODED.pic.twitter.com/rT7NIVvtgR
Ο Κέβιν Ντουράντ έψαξε στον χρόνο που απέμεινε την απάντηση, αλλά δεν τη βρήκε, με τους Κινγκς να παίρνουν τη νίκη στο «θρίλερ».
Ο Γερμανός σκόραρε 24 πόντους με 3/8 τρίποντα, ένα εκ των οποίων έκρινε και το ματς, έχοντας παράλληλα 10 ασίστ, ενώ πρώτος σκόρερ των Κινγκς ήταν ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν με 27.
Για τους Ρόκετς, στους 28 σταμάτησε ο Αλπερέν Σενγκούν ενώ ακόμα 24 με 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ πέτυχε ο Κέβιν Ντουράντ.
Τα δωδεκάλεπτα: 30-31, 57-68, 82-91, 112-112 κ.δ., 125-124
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.