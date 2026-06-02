O σπουδαίος Ρικ Έιντελμαν έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών βυθίζοντας στη θλήψη τον χώρο του ΝΒΑ.

Σε θλίψή βυθίστηκε η κορυφαία λίγκα του πλανήτη και όχι μόνο. Ο θρύλος της προπονητικής, Ρικ Έιντελμαν έφυγε από τη ζωή στα 79 του χρόνια, αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο έργο στο ΝΒΑ.

Συνδέθηκε κατά κύριο λόγο με τους Κινγκς και ήταν ο σπουδαίοτερος που έκατσε ποτέ στον πάγκο της, ενώ έχει υπάρξει και head coach των Γοόριορς, των Ρόκετς, των Τίμπεργουλβς και των Μπλέιζερς.

Σαν παίκτης αγωνίστηκε στους Μπουλς, τους Τζαζ και τους Μπλέιζερς.

Το 2002 με τον Έιντελμαν στην τεχνική ηγεσία και την ομαδάρα των Μπίμπι, Κρίστι, Στογιάκοβιτς, Γουέμπερ, Ντίβατς και Τούρκογλου στο παρκέ, οι Κινγκς έφτασαν στους τελικούς της Δύσης, αλλά ηττήθηκαν με 4-3 από τους Λέικερς.



Όσα έγραψαν οι Κινγκς

«Ο οργανισμός των Sacramento Kings είναι βαθιά θλιμμένος από τον θάνατο του Ρικ Έιντελμαν, ενός αγαπημένου προπονητή του οποίου η ηγεσία, ο χαρακτήρας και το όραμα βοήθησαν να καθοριστεί μια εποχή για το μπάσκετ των Κινγκς που ενέπνευσε την πόλη μας και γοήτευσε τους οπαδούς σε όλο τον κόσμο.

Κατά τη διάρκεια των οκτώ σεζόν του στο Σακραμέντο, οδήγησε την ομάδα σε πρωτοφανή επιτυχία και βοήθησε στη δημιουργία μερικών από τις πιο αξέχαστες στιγμές στην ιστορία του franchise. Για μια ολόκληρη γενιά οπαδών των Κινγκς, ο προπονητής Έιντελμαν αντιπροσώπευε τα καλύτερα του μπάσκετ του Σακραμέντο και θα τον θυμόμαστε για τον τρόπο που ενέπνευσε τους γύρω του - με ταπεινότητα, ακεραιότητα, καλοσύνη και ακλόνητη πίστη στη δύναμη της ομαδικής εργασίας. Η ηγεσία του βοήθησε στην καθιέρωση μιας κουλτούρας που συνεχίζει να αντηχεί σε ολόκληρο τον οργανισμό μας σήμερα.

Οι σκέψεις μας είναι με τη Mary Kay, την οικογένειά του, τους φίλους του, τους πρώην παίκτες του και όλους όσους τον αγάπησαν»