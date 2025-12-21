Οι Κλίπερς επικράτησαν των Λέικερς 103-88 με ανησυχία να επικρατεί γύρω από τον τραυματισμό του Ντόντσιτς. Με Ντουράντ και Σέπαρντ οι Ρόκετς επικράτησαν εκτός έδρας των Νάγκετς με 115-101. Ο Ταϊρίς Μάξεϊ οδήγησε τους Σίξερς στη νίκη επί των Μάβερικς.

Οι Λος Άντζελες Κλίπερς επέστρεψαν στις νίκες μετά από πέντε συνεχόμενες ήττες, επικρατώντας με 103-88 των Λέικερς.

Ο Καουάι Λέοναρντ ηγήθηκε των Κλίπερς με 32 πόντους – τη φετινή του καλύτερη επίδοση – αξιοποιώντας και το τρίποντο, ενώ ο Τζέιμς Χάρντεν πρόσθεσε 21 πόντους και 10 ασίστ. Ο Τζον Κόλινς είχε double-double με 17 πόντους και 12 ριμπάουντ, με την ομάδα του να εκτελεί 16/43 τρίποντα συνολικά και να ελέγχει το παιχνίδι από το ξεκίνημα.

Οι Λέικερς, που έπαιξαν χωρίς τον Λούκα Ντόντσιτς στο δεύτερο ημίχρονο λόγω τραυματισμού στο πόδι, είδαν τον ΛεΜπρόν Τζέιμς να σημειώνει 36 πόντους, αλλά οι απουσίες και τα χαμένα τρίποντα (32 συνολικά) δεν τους επέτρεψαν να απειλήσουν ουσιαστικά.

Τα δωδεκάλεπτα: 28-15, 54-39, 80-61, 103-88

Σίξερς - Μάβερικς

Οι Φιλαδέλφεια Σίξερς επιβεβαίωσαν την καλή τους κατάσταση και επικράτησαν των Ντάλας Μάβερικς με 121-114.

Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι για μεγάλο διάστημα, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ και τον Κούπερ Φλαγκ να ξεχωρίζει για το Ντάλας με εντυπωσιακές φάσεις που ξεσήκωσαν ακόμη και το κοινό της Φιλαδέλφειας.

Ο Ταϊρίς Μάξεϊ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής, σημειώνοντας 38 πόντους – επτά εκ των οποίων στο κρίσιμο διάστημα – ενώ ο Έτζκομπ πρόσθεσε 26. Για τους Μάβερικς, ο Κούπερ Φλαγκ και ο Άντονι Ντέιβις είχαν από 24 πόντους, με τον Ντέιβις να μαζεύει και 14 ριμπάουντ, χωρίς όμως να αποτρέψουν την ήττα της ομάδας τους.

Τα δωδεκάλεπτα: 36-30, 68-62, 91-97, 121-114

Νάγκετς - Ρόκετς

Οι Χιούστον Ρόκετς επέστρεψαν δυναμικά και πανηγύρισαν σημαντική νίκη στην έδρα των Ντένβερ Νάγκετς, επικρατώντας με 115-101 και διακόπτοντας το σερί έξι νικών των γηπεδούχων.

Ο Κέβιν Ντουράντ ηγήθηκε των φιλοξενούμενων με 31 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ ο Σέπαρντ πρόσθεσε 28 πόντους και 6 ασίστ. Για το Ντένβερ, ο Νίκολα Γιόκιτς σημείωσε 25 πόντους και ο Τζαμάλ Μάρεϊ 16, χωρίς όμως να μπορέσουν να ανατρέψουν την κατάσταση.

Με αυτή τη νίκη, οι Ρόκετς ανέβηκαν στο 17-8 και πλησίασαν τους Νάγκετς, οι οποίοι υποχώρησαν στο 20-7 και βλέπουν τη δεύτερη θέση της Δύσης να απειλείται.

Τα δωδεκάλεπτα: 29-26, 45-53, 66-82, 101-115