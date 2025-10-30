Σοκ στο ΝΒΑ με τον Νίκολα Τόπιτς, καθώς ο νεαρός γκαρντ των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ διαγνώστηκε με καρκίνο στους όρχεις και ξεκινά θεραπείες.

Σοκ έχει προκαλέσει στο ΝΒΑ η αποκάλυψη ότι ο Νίκολα Τόπιτς, το νεαρό ταλέντο των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, διαγνώστηκε με καρκίνο στους όρχεις. Όπως αποκάλυψε ο GM της ομάδας, Σαμ Πρέστι, ο Σέρβος γκαρντ έχει ήδη ξεκινήσει θεραπείες, με στόχο την πλήρη απομάκρυνση του όγκου.

Ο Τόπιτς, που είχε επιλεγεί στο draft ενώ ήταν τραυματίας, δεν πρόλαβε να αγωνιστεί τη χρονιά του τίτλου των Θάντερ και πλέον βλέπει ένα ακόμη σοβαρό εμπόδιο να μπαίνει μπροστά του. Παρότι συμμετείχε στην προετοιμασία, δεν έχει καταφέρει να κάνει το ντεμπούτο του στο ΝΒΑ, καθώς βρίσκεται σε διαδικασία θεραπείας.

Αρχικά η ομάδα είχε ανακοινώσει μόνο ότι θα απουσιάσει 4-6 εβδομάδες λόγω επέμβασης, χωρίς να αποκαλύψει τη σοβαρότητα της κατάστασης. Πλέον, όλος ο κόσμος του ΝΒΑ εύχεται στον νεαρό παίκτη να κερδίσει τη δυσκολότερη μάχη της ζωής του.