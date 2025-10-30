NBA, Τόπιτς: Διαγνώστηκε με καρκίνο στους όρχεις και ξεκίνησε χημειοθεραπείες!

NBA, Τόπιτς: Διαγνώστηκε με καρκίνο στους όρχεις και ξεκίνησε χημειοθεραπείες!

Newsroom
Οι Θάντερ επέλεξαν τον τραυματία Τόπιτς στο νο.12 του NBA Draft (vid)
Σοκ στο ΝΒΑ με τον Νίκολα Τόπιτς, καθώς ο νεαρός γκαρντ των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ διαγνώστηκε με καρκίνο στους όρχεις και ξεκινά θεραπείες.

Σοκ έχει προκαλέσει στο ΝΒΑ η αποκάλυψη ότι ο Νίκολα Τόπιτς, το νεαρό ταλέντο των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, διαγνώστηκε με καρκίνο στους όρχεις. Όπως αποκάλυψε ο GM της ομάδας, Σαμ Πρέστι, ο Σέρβος γκαρντ έχει ήδη ξεκινήσει θεραπείες, με στόχο την πλήρη απομάκρυνση του όγκου.

Ο Τόπιτς, που είχε επιλεγεί στο draft ενώ ήταν τραυματίας, δεν πρόλαβε να αγωνιστεί τη χρονιά του τίτλου των Θάντερ και πλέον βλέπει ένα ακόμη σοβαρό εμπόδιο να μπαίνει μπροστά του. Παρότι συμμετείχε στην προετοιμασία, δεν έχει καταφέρει να κάνει το ντεμπούτο του στο ΝΒΑ, καθώς βρίσκεται σε διαδικασία θεραπείας.

Αρχικά η ομάδα είχε ανακοινώσει μόνο ότι θα απουσιάσει 4-6 εβδομάδες λόγω επέμβασης, χωρίς να αποκαλύψει τη σοβαρότητα της κατάστασης. Πλέον, όλος ο κόσμος του ΝΒΑ εύχεται στον νεαρό παίκτη να κερδίσει τη δυσκολότερη μάχη της ζωής του.

 
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     