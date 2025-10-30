NBA, Τόπιτς: Διαγνώστηκε με καρκίνο στους όρχεις και ξεκίνησε χημειοθεραπείες!
Σοκ έχει προκαλέσει στο ΝΒΑ η αποκάλυψη ότι ο Νίκολα Τόπιτς, το νεαρό ταλέντο των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, διαγνώστηκε με καρκίνο στους όρχεις. Όπως αποκάλυψε ο GM της ομάδας, Σαμ Πρέστι, ο Σέρβος γκαρντ έχει ήδη ξεκινήσει θεραπείες, με στόχο την πλήρη απομάκρυνση του όγκου.
Ο Τόπιτς, που είχε επιλεγεί στο draft ενώ ήταν τραυματίας, δεν πρόλαβε να αγωνιστεί τη χρονιά του τίτλου των Θάντερ και πλέον βλέπει ένα ακόμη σοβαρό εμπόδιο να μπαίνει μπροστά του. Παρότι συμμετείχε στην προετοιμασία, δεν έχει καταφέρει να κάνει το ντεμπούτο του στο ΝΒΑ, καθώς βρίσκεται σε διαδικασία θεραπείας.
Αρχικά η ομάδα είχε ανακοινώσει μόνο ότι θα απουσιάσει 4-6 εβδομάδες λόγω επέμβασης, χωρίς να αποκαλύψει τη σοβαρότητα της κατάστασης. Πλέον, όλος ο κόσμος του ΝΒΑ εύχεται στον νεαρό παίκτη να κερδίσει τη δυσκολότερη μάχη της ζωής του.
Sam Presti gives an injury update on Nikola Topic who has found out he has testicular cancer. Topic’s treatment plan is chemotherapy, which he has started. pic.twitter.com/mShPDo4JnI— Rylan Stiles (@Rylan_Stiles) October 30, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.