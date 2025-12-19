Ασύλληπτο: Οι Κινγκς έβαλαν 17 πόντους σε 1:53 και έστειλαν παράταση το ματς με τους Μπλέιζερς
Οι Μπλέιζερς πήραν τη ματσάρα με τους Κινγκς στην παράταση με 134-133. Ο ΝτεΡοζαν με τρίποντο στην κανονική διάρκεια έστειλε το ματς στο έξτρα πεντάλεπτο. Εκεί καθάρισε ο Άβντια με δύο βολές, 1.5 δευτερόλεπτα για τη λήξη.
Αλλά εκεί θα πρέπει να σταθεί κάποιος είναι στα απίθανα πράγματα που έκαναν οι βασιλιάδες για να στείλουν το ματς στην παράταση. Το Σακραμέντο βρέθηκε να χάνει με 98-113, 2:28 για το τέλος και κατάφερε να πετύχει 17 πόντους μέχρι το τέλος της τέταρτης περιόδου, αφού ο Ντεροζαν με τρίποντο έστειλε το ματς στην παράταση.
Κρίμα όμως για τον τρόπο που γύρισαν στο ματς αυτό να το χάσουν στην παράταση με τις βολές του Άβντια!
WILD ENDING IN KINGS-BLAZERS 😳— Bleacher Report (@BleacherReport) December 19, 2025
- Kings comeback down 15 in final two mins of 4th Q
- DeRozan forces OT
- Final seconds of OT, DeRozan gives Kings the lead
- Deni Avdija draws foul with 1 sec left leading to Blazers FT's
- Blazers win
🤯 pic.twitter.com/YcdvIpqItL
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.