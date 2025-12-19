Ασύλληπτο: Οι Κινγκς έβαλαν 17 πόντους σε 1:53 και έστειλαν παράταση το ματς με τους Μπλέιζερς

Οι Κινγκς με μια απίθανη ανατροπή, έστειλαν το ματς με το Πόρτλαντ στην παράταση, βάζοντας 17 πόντους σε 1:53!

Οι Μπλέιζερς πήραν τη ματσάρα με τους Κινγκς στην παράταση με 134-133. Ο ΝτεΡοζαν με τρίποντο στην κανονική διάρκεια έστειλε το ματς στο έξτρα πεντάλεπτο. Εκεί καθάρισε ο Άβντια με δύο βολές, 1.5 δευτερόλεπτα για τη λήξη.

Αλλά εκεί θα πρέπει να σταθεί κάποιος είναι στα απίθανα πράγματα που έκαναν οι βασιλιάδες για να στείλουν το ματς στην παράταση. Το Σακραμέντο βρέθηκε να χάνει με 98-113, 2:28 για το τέλος και κατάφερε να πετύχει 17 πόντους μέχρι το τέλος της τέταρτης περιόδου, αφού ο Ντεροζαν με τρίποντο έστειλε το ματς στην παράταση.

Κρίμα όμως για τον τρόπο που γύρισαν στο ματς αυτό να το χάσουν στην παράταση με τις βολές του Άβντια!