Mπράνσον for the win, τριπλός Γιόκιτς και 43άρα Τζόνσον (vid)

Οι Νικς πήραν το θρίλερ με τους Πέισερς, ενω Χόρνετς, Σπερς και Πέλικανς συνέχισαν με νίκες στο ΝΒΑ.

Έκπληξη στη Νέα Ορλεάνη αφού οι Πέλικανς επικράτησαν με 133-128 των Ρόκετς. Ο Μπέι με 29 πόντους, 9 ριμπάουντ ήταν εξαιρετικός, ενώ δεν έφτανε ο Αλπερέν Σενγκούν με 28 πόντους, 11 ριμπάουντ και 8 ασίστ για τους ηττημένους.

Εύκολα οι Σπερς με 15 λεπτά Γουεμπανιάμα

Οι Σπερς άφησαν πίσω τους την ήττα στον τελικό του NBA Cup και επικράτησαν με 119-94 των Γουίζαρντς για να πάνε στο 19-7. Κορυφαίος των νικητών ο Χάρπερ με 22 πόντους, 5 ριμπαόυντ και 3 ασίστ. Ο Γουεμπανιάμα έπαιξε 17 λεπτά και είχε 15 πόντους και 8 ριμπάουντ. Ο Κάρινγκτον από την άλλη είχε 17 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ για την Ουάσινγκτον.

Λύγισαν τους Χοκς οι Χόρνετς

Οι Χόρνετς υπέταξαν τους Χοκς με 133-126. Εντυπωσιακή τριάδα οι Νίπελ και Μπολ που είχαν από 28 πόντους, ενώ στους 26 σταμάτησε ο Μίλερ. Από την άλλη πλευρα ο Τζόνσον είχε 43 πόντους με 11 ριμπάουντ και 9 ασίστ. Κάνει απίθανη σεζόν ο παίκτης των Χοκς.

Μπράνσον for the win

Με τον Μπράνσον να γίνεται ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής οι Νικς επικράτησαν με 114-113 των Πέισερς. Ο σταρ της Νέας Υόρκης ευστόχησε σε τρίποντα 4.4 για το τέλος και χάρισε μια μεγάλη νίκη στην ομάδα του που πήγε έτσι στο 19-7. Ο Μπράνσον είχε 25 πόντους με 7 ασίστ και 7 ριμπάουντ, ενώ για την Ιντιάνα ο Σιάκαμ είχε 26 με 6 ριμπάουντ.

Νίκη με τριπλό Γιόκιτς

Ο Γιόκιτς έκανε triple double με 23 πόντους και 13 ασίστ και 11 ριμπάουντ, με τους Νάγκετς να νικούν με 126-115 το Ορλάντο. Ο Μάρεϊ είχε 32 πόντους. Από την άλλη ο Μπανκέρο μέτρησε 26 πόντους, 16 ριμπάουντ και 10 ασίστ. Ο Κάρτερ πρόσθεσε 26 πόντους με 8 ριμπάουντ για τους ηττημένους.

Στην παράταση το Πόρτλαντ

Οι Μπλέιζερς πήραν τη ματσάρα με τους Κινγκς στην παράταση με 134-133. Ο ΝτεΡοζαν με τρίποντο στην κανονική διάρκεια έστειλε το ματς στο έξτρα πεντάλεπτο. Εκεί καθάρισε ο Άβντια με δύο βολές, 1.5 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Ο Ισραηλινός τελείωσε με 35 πόντους. Ο Σαρπ είχε 26! Από την άλλη ο ΝτεΡόζαν είχε 33 πόντους, ο Ρέινο μέτρησε 29 με 11 ριμπάουντ και ο Γουέστμπρουκ είχε 20 πόντους με 10 ασίστ.