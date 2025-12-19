Mπράνσον for the win, τριπλός Γιόκιτς και 43άρα Τζόνσον (vid)
- Εύκολα οι Σπερς με 15 λεπτά Γουεμπανιάμα
- Λύγισαν τους Χοκς οι Χόρνετς
- Μπράνσον for the win
- Νίκη με τριπλό Γιόκιτς
- Στην παράταση το Πόρτλαντ
Έκπληξη στη Νέα Ορλεάνη αφού οι Πέλικανς επικράτησαν με 133-128 των Ρόκετς. Ο Μπέι με 29 πόντους, 9 ριμπάουντ ήταν εξαιρετικός, ενώ δεν έφτανε ο Αλπερέν Σενγκούν με 28 πόντους, 11 ριμπάουντ και 8 ασίστ για τους ηττημένους.
Οι Σπερς άφησαν πίσω τους την ήττα στον τελικό του NBA Cup και επικράτησαν με 119-94 των Γουίζαρντς για να πάνε στο 19-7. Κορυφαίος των νικητών ο Χάρπερ με 22 πόντους, 5 ριμπαόυντ και 3 ασίστ. Ο Γουεμπανιάμα έπαιξε 17 λεπτά και είχε 15 πόντους και 8 ριμπάουντ. Ο Κάρινγκτον από την άλλη είχε 17 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ για την Ουάσινγκτον.
Οι Χόρνετς υπέταξαν τους Χοκς με 133-126. Εντυπωσιακή τριάδα οι Νίπελ και Μπολ που είχαν από 28 πόντους, ενώ στους 26 σταμάτησε ο Μίλερ. Από την άλλη πλευρα ο Τζόνσον είχε 43 πόντους με 11 ριμπάουντ και 9 ασίστ. Κάνει απίθανη σεζόν ο παίκτης των Χοκς.
Με τον Μπράνσον να γίνεται ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής οι Νικς επικράτησαν με 114-113 των Πέισερς. Ο σταρ της Νέας Υόρκης ευστόχησε σε τρίποντα 4.4 για το τέλος και χάρισε μια μεγάλη νίκη στην ομάδα του που πήγε έτσι στο 19-7. Ο Μπράνσον είχε 25 πόντους με 7 ασίστ και 7 ριμπάουντ, ενώ για την Ιντιάνα ο Σιάκαμ είχε 26 με 6 ριμπάουντ.
Ο Γιόκιτς έκανε triple double με 23 πόντους και 13 ασίστ και 11 ριμπάουντ, με τους Νάγκετς να νικούν με 126-115 το Ορλάντο. Ο Μάρεϊ είχε 32 πόντους. Από την άλλη ο Μπανκέρο μέτρησε 26 πόντους, 16 ριμπάουντ και 10 ασίστ. Ο Κάρτερ πρόσθεσε 26 πόντους με 8 ριμπάουντ για τους ηττημένους.
Οι Μπλέιζερς πήραν τη ματσάρα με τους Κινγκς στην παράταση με 134-133. Ο ΝτεΡοζαν με τρίποντο στην κανονική διάρκεια έστειλε το ματς στο έξτρα πεντάλεπτο. Εκεί καθάρισε ο Άβντια με δύο βολές, 1.5 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Ο Ισραηλινός τελείωσε με 35 πόντους. Ο Σαρπ είχε 26! Από την άλλη ο ΝτεΡόζαν είχε 33 πόντους, ο Ρέινο μέτρησε 29 με 11 ριμπάουντ και ο Γουέστμπρουκ είχε 20 πόντους με 10 ασίστ.
