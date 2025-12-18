Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εξήγησε τον λόγο για τον οποίο κάποιοι φίλοι των Μπακς εξοργίστηκαν μαζί του, αφότου τα «Ελάφια» τον επέλεξαν στο 2013 NBA Draft.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπήκε στη λίγκα ως Νο.15 στο NBA Draft του 2013 και εξελίχθηκε σε franchise player για τους Μπακς, οδηγώντας το Μιλγουόκι στο πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας του έπειτα από μισό αιώνα, κατακτώντας το NBA Cup, κερδίζοντας δύο φορές τον τίτλο του MVP και συμμετέχοντας σε εννέα All-Star Game.

Παρ’ όλα αυτά, υπήρξαν φίλοι των Μπακς που εξοργίστηκαν μαζί του, αφότου επιλέχθηκε στο Draft από το Μιλγουόκι, και ο λόγος έχει να κάνει με τον αριθμό της φανέλας που διάλεξε ο Greek Freak!

Συγκεκριμένα, ο Αντετοκούνμπο αγωνίζεται με το νούμερο 34. Ο ίδιος έχει εξηγήσει την επιλογή του, αναφέροντας σε παλαιότερη συνέντευξή του: «Η μαμά μου γεννήθηκε το 1963, ο πατέρας μου γεννήθηκε το 1964, επομένως επέλεξα το "3" και το "4", καταλήγοντας στο 34». Μόνο που με το ίδιο νούμερο αγωνιζόταν παλαιότερα ο Ρέι Άλεν, ένας εκ των κορυφαίων σουτέρ στην ιστορία του NBA, ο οποίος φόρεσε τη φανέλα των Μπακς την περίοδο 1996–2003.

Μιλώντας στο podcast του Θανάση Αντετοκούνμπο, ο Γιάννης ανέφερε σχετικά: «Όταν ήρθα στους Μπακς και επέλεξα το Νο.34, δεν είχα ιδέα ότι το είχε φορέσει πριν από εμένα ο Ρέι Άλεν. Και πολύς κόσμος θύμωσε γι’ αυτό».

Ο Θανάσης απόρησε: «Θύμωσαν γι’ αυτό;» Για να προσθέσει ο Γιάννης: «Ναι! "Ποιος είναι αυτός ο Έλληνας;"»