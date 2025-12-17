Ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό έβαλε στον τραπεζικό του λογαριασμό ο κάθε παίκτης της Νέας Υόρκης μετά την κατάκτηση του NBA Cup.

Oι Νικς έδειξαν πόσο το ήθελαν και με εντυπωσιακή τελευταία περίοδο κατάφεραν να κατακτήσουν το NBA Cup κόντρα στους Σπερς με 124-113 και να επιστρέψουν στους τίτλους μετά το 1973. Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης και MVP ήταν ο Τζέιλεν Μπράνσον που τελείωσε με 25 πόντους, 4 ριμπάουντ και 8 ασίστ, κάτι που του επέτρεψε να αναδειχθεί MVP.

Αλλά δεν ήταν μόνο ο τίτλος για την ομάδα από τη Νέα Υόρκη. Όλοι οι παίκτες της παρέας του Μάικ Μπράουν έγιναν αρκετά πλουσιότεροι με την κατάκτηση του τίτλου. Και αυτό γιατί ο κάθε παίκτης των Νικς θα βάλει στον τραπεζικό του λογαριασμό επιπλέον 530,933 δολάρια με την κατάκτηση.

Και το Λας Βέγκας είναι ένα μέρος που αποτελεί πειρασμό για τον κάθε άνθρωπο! Η Νέα Υόρκη γιορτάζει, οι παίκτες της πανηγυρίζουν τόσο για τον θρίαμβο, όσο και για το... φούσκωμα του τραπεζικού τους λογαριασμού.