Σενγκούν για Γιόκιτς: «Ελπίζω να γίνω κι εγώ MVP και να παίρνω τα φάουλ που παίρνει εκείνος»

Ο Αλπερέν Σενγκούν μετά την ήττα από τους Νάγκετς στην παράταση, τόνισε την ευκολία με την οποία κερδίζει φάουλ ο Νίκολα Γιόκιτς ρίχοντας... καρφιά στη διαιτησία.

Στο Κολοράντο, Νάγκετς και Ρόκετς προσέφεραν ένα παιχνίδι υψηλής έντασης, με το Ντένβερ να επιβιώνει στην παράταση χάρη σε μία ακόμη μυθική εμφάνιση του Νίκολα Γιόκιτς. Ο Σέρβος σέντερ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με ένα εντυπωσιακό triple-double (39 πόντοι, 15 ριμπάουντ, 10 ασίστ), οδηγώντας εκ του ασφαλούς το Ντένβερ.

Στον αντίποδα, ο Αλπερέν Σενγκούν επιβεβαίωσε γιατί θεωρείται ένας από τους κορυφαίους ψηλούς της λίγκας και γιατί έχει το ψευδώνυμο «Baby Γιόκιτς», πετυχαίνοντας 33 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ. Οι δύο ψηλοί ολοκλήρωσαν τη σημαντική αναμέτρηση με triple double προσφέροντας μία μοναδική μονομαχία.

Ωστόσο, αφού συνεχάρη τον Γιόκιτς για την εμφάνισή του, ο Τούρκος ψηλός εξέφρασε παράπονα για τα κριτήρια των διαιτητών απέναντι στον Σέρβο σέντερ. «Είναι απίστευτος, σπουδαίος επιθετικός παίκτης, μπορεί να κάνει τα πάντα στην επίθεση. Μαζί του έχει και τον Τζαμάλ. Προσπάθησα να τον μαρκάρω, αλλά δεν μπορείς να τον ακουμπήσεις, κερδίζει φάουλ κάθε φορά. Ήταν MVP, είμαι σίγουρος ότι στην ηλικία μου ούτε εκείνος έπαιρνε αυτά τα φάουλ. Κάποια στιγμή θα φτάσω κι εγώ εκεί».

Ο Σενγκούν στη συνέχεια αναφέρθηκε και στο παρατσούκλι του που είναι επηρεασμένο από τον Γιόκιτς, το οποίο κάποτε του άρεσε, αλλά πλέον θέλει να χτίσει τη δική του ταυτότητα:

«Ήταν ωραίο να το ακούς όταν ήρθες στη λίγκα. Είναι ο καλύτερος παίκτης της λίγκας και μετά έρχεσαι κι εσένα σε συγκρίνουν μαζί του, είναι ωραίο να το ακούς. Αλλά τώρα, προχωράω μπροστά. Ηγούμαι μιας από τις καλύτερες ομάδες της λίγκας. Με τον καιρό θα αλλάξει, αλλά δεν μπορείς να σταματήσεις τον κόσμο να σου λέει 'μη με λέτε έτσι'. Με λένε όπως θέλουν. Ας δούμε αν θα αλλάξει ή όχι με το παιχνίδι μου», τόνισε.