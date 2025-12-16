Οι Κλίπερς συνέχισαν την αγωνιστική τους καθίζηση γνωρίζοντας βαριά εντός έδρας ήττα από τους Γκρίζλις, την ώρα που στο Ντένβερ οι Νάγκετς λύγισαν τους Ρόκετς στην παράταση.

Στο Λος Άντζελες, οι Κλίπερς συνέχισαν την κατηφόρα τους, αδυνατώντας να αντιδράσουν απέναντι στους αποφασισμένους Γκρίζλις. Στο Κολοράντο, Νάγκετς και Ρόκετς προσέφεραν ένα παιχνίδι υψηλής έντασης, με το Ντένβερ να επιβιώνει στην παράταση χάρη σε μία ακόμη μυθική εμφάνιση του Νίκολα Γιόκιτς.

Κλίπερς – Γκρίζλις 103-121

Οι Κλίπερς δείχνουν ανήμποροι να βγουν από το αγωνιστικό τους αδιέξοδο. Ακόμη μία εντός έδρας ήττα – η όγδοη συνεχόμενη – τους έριξε στο 6-20 και μεγάλωσε τον προβληματισμό, με το Μέμφις να εκμεταλλεύεται κάθε τους αδυναμία. Το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο μέχρι τα μέσα της τρίτης περιόδου, όταν οι Γκρίζλις πάτησαν το πόδι στο γκάζι. Ένα σερί 9-0 άλλαξε πλήρως τη δυναμική, έδωσε προβάδισμα ασφαλείας στους φιλοξενούμενους και άνοιξε τον δρόμο για μια άνετη επικράτηση.

Ο Τζάρεν Τζάκσον Τζούνιορ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής, σκοράροντας 31 πόντους, με τους 21 να έρχονται πριν το ημίχρονο, σε μία από τις πιο αποδοτικές του εμφανίσεις το τελευταίο διάστημα. Τεράστια συνεισφορά είχε και ο Καμ Σπένσερ, ο οποίος έκανε ρεκόρ καριέρας με 27 πόντους, «πυροβολώντας» από τα 6,75 μ., ειδικά στην τέταρτη περίοδο. Για τους Κλίπερς, ο Καουάι Λέοναντ προσπάθησε με 21 πόντους, ενώ ο Τζέιμς Χάρντεν περιορίστηκε στους 13.

Τα δωδεκάλεπτα: 27-25, 48-56, 76-90, 103-121

Νάγκετς – Ρόκετς 128-125 (παρ.)

Στο Ντένβερ διαδραματίστηκε ένα από τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια της σεζόν. Νάγκετς και Ρόκετς έδωσαν μάχη μέχρι τελικής πτώσης, με τους γηπεδούχους να βρίσκουν τις λύσεις στην παράταση και να πανηγυρίζουν την πέμπτη συνεχόμενη νίκη τους.

Ο Νίκολα Γιόκιτς έκανε ξανά ό,τι ξέρει καλύτερα. Ο Σέρβος σέντερ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με ένα εντυπωσιακό triple-double (39 πόντοι, 15 ριμπάουντ, 10 ασίστ), οδηγώντας εκ του ασφαλούς το Ντένβερ. Δίπλα του, ο Τζαμάλ Μάρεϊ ήταν εξίσου καθοριστικός, σημειώνοντας 35 πόντους.

Το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση μετά από ένα δραματικό φινάλε, με συνεχείς εναλλαγές στο σκορ. Στο έξτρα πεντάλεπτο, οι Νάγκετς πήραν μικρό αλλά κρίσιμο προβάδισμα, άντεξαν στην τελική πίεση και κράτησαν τη νίκη μέχρι τέλους. Για το Χιούστον, ο Αλπερέν Σενγκούν επιβεβαίωσε γιατί θεωρείται ένας από τους κορυφαίους ψηλούς της λίγκας, πετυχαίνοντας 33 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ, ενώ ο Κέβιν Ντουράντ είχε 25 πόντους, 7 ασίστ και 5 ριμπάουντ.

Τα δωδεκάλεπτα: 24-30, 58-51, 89-86, 117-117 (κ.α.), 128-125 (παρ.)