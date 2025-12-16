Ένα από τα πιο θεαματικά παιχνίδια της βραδιάς στο NBA εκτυλίχθηκε στη Γιούτα, με τους Τζαζ να επικρατούν των Μάβερικς με 140-133 στην παράταση. Παρά το ιστορικό βράδυ του Κούπερ Φλαγκ, το Ντάλας δεν βρήκε τις απαραίτητες λύσεις όταν το ματς είχε κριθεί.
Οι γηπεδούχοι είχαν δύο παίκτες σε δαιμονιώδη κατάσταση. Ο Κεγιόντε Τζορτζ πραγματοποίησε μία από τις κορυφαίες εμφανίσεις της καριέρας του με 37 πόντους, δίνοντας τον ρυθμό και στην παράταση, ενώ ο Λάουρι Μάρκανεν πρόσθεσε 33, λειτουργώντας ως σταθερό σημείο αναφοράς στην επίθεση. Για το Ντάλας, το βράδυ ανήκε ολοκληρωτικά στον Κούπερ Φλαγκ. Ο 18χρονος rookie έκανε επίδειξη ταλέντου, σταματώντας στους 42 πόντους, με 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ, καταγράφοντας την παραγωγικότερη εμφάνιση που έχει σημειώσει ποτέ παίκτης της ηλικίας του στο NBA. Παρ’ όλα αυτά, η βοήθεια ήταν περιορισμένη, με τον Πι Τζέι Ουάσινγκτον να ακολουθεί με 25 πόντους και το υπόλοιπο σύνολο να αδυνατεί να κρατήσει τον ίδιο ρυθμό.
Στο έξτρα πεντάλεπτο, η Γιούτα ήταν σαφώς πιο φρέσκια, βρήκε εύκολους πόντους και «καθάρισε» τη νίκη, ανεβαίνοντας στις 10 νίκες, ενώ το Ντάλας υποχώρησε στο 10-17, παρά την εντυπωσιακή ατομική εμφάνιση του νεαρού αστέρα του.
Τα δωδεκάλεπτα: 37-43, 71-75, 92-99, 140-133
