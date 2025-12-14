Oι Νικς με φοβερό Μπράνσον επικράτησαν με 132-120 και πέρασαν στον τελικό του NBA Cup.

Τον πρώτο τίτλο της σεζόν θα διεκδικήσουν οι Νικς. Η ομάδα από τη Νέα Υόρκη επικράτησε με 132-120 των Μάτζικ και έτσι πήγε στον τελικό του NBA Cup.

Οι Νικς είχαν σε μεγάλη μέρα τον Μπράνσον που τελείωσε την αναμέτρηση με 40 πόντους και 8 ασίστ και οδήγησε την ομάδα του σε μια μεγάλη πρόκριση. Ο Τάουνς πρόσθεσε 29 πόντους για τους νικητές και ο Ανουνόμπι μέτρησε 24 πόντους.

Από την άλλη πλευρά για το Ορλάντο ο Μπανκέρο είχε 25 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Καλό ματς και ο Σαγκς με 26 πόντους και 7 ασίστ, αλλά δεν έφταναν για την πρόκριση.