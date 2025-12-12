Πάρτι των Νάγκετς με Γιόκιτς, εύκολα οι Πέλικανς (vid)
Οι Νάγκετς έκαναν επίδειξη δύναμης απέναντι στους Κινγκς και επικράτησαν με 136-105 εκτός έδρας. Πήγαν στο 18-6 και έριξαν τους ηττημένους στο 6-19. Από την πλευρά των νικητών ο Γιόκιτς είχε 36 πόντους, 12 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ 21 πόντους πρόσθεσε ο Γουότσον. Στον αντίποδα ο Μονκ είχε 18 πόντους και ο Γουέστμπρουκ μέτρησε 17 πόντους.
Άνετα οι Πέλικανς
Εντυπωσιακοί στον επιθετικό τομέα οι Πέλικανς με ένα από τα καλύτερα τους ματς στη σεζόν, επικράτησαν με 143-120 των Μπλέιζερς. Έφτασαν στο 4-22 και έριξαν στο 9-16 το Πόρτλαντ. Ο Μέρφι είχε 24 πόντους, ο Μακγκόουενς 23 και ο Πουλ 22 πόντους. Από την άλλη πλευρά ο Σαρπ είχε 21 πόντους και ο Σικόσο τελείωσε με 20 πόντους.
