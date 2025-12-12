Πάρτι των Νάγκετς με Γιόκιτς, εύκολα οι Πέλικανς (vid)

Νάγκετς και Πέλικανς δεν είχαν πρόβλημα να συνεχίσουν με νίκες την πορεία τους στο ΝΒΑ.

Οι Νάγκετς έκαναν επίδειξη δύναμης απέναντι στους Κινγκς και επικράτησαν με 136-105 εκτός έδρας. Πήγαν στο 18-6 και έριξαν τους ηττημένους στο 6-19. Από την πλευρά των νικητών ο Γιόκιτς είχε 36 πόντους, 12 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ 21 πόντους πρόσθεσε ο Γουότσον. Στον αντίποδα ο Μονκ είχε 18 πόντους και ο Γουέστμπρουκ μέτρησε 17 πόντους.

Άνετα οι Πέλικανς

Εντυπωσιακοί στον επιθετικό τομέα οι Πέλικανς με ένα από τα καλύτερα τους ματς στη σεζόν, επικράτησαν με 143-120 των Μπλέιζερς. Έφτασαν στο 4-22 και έριξαν στο 9-16 το Πόρτλαντ. Ο Μέρφι είχε 24 πόντους, ο Μακγκόουενς 23 και ο Πουλ 22 πόντους. Από την άλλη πλευρά ο Σαρπ είχε 21 πόντους και ο Σικόσο τελείωσε με 20 πόντους.