Μπακς - Σέλτικς 116-101: Εντυπωσιακό Μιλγουόκι με Πόρτις-Πόρτερ
Εξαιρετική εμφάνιση των Μπακς παρόλο που σε άλλο ένα ματς δεν είχαν στη διάθεση τους τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Το Μιλγουόκι κυριάρχησε στο ματς και έφτασε στη νίκη με 116-101 επί των Σέλτικς.
Με αυτό το αποτέλεσμα τα ελάφια ανέβηκαν στο 11-15 και πήγαν μια νίκη που φτιάχνει την ψυχολογία τους ενόψει της συνέχειας. Από την άλλη πλευρά η Βοστώνη έπεσε στο 15-10.
Κορυφαίος Πόρτις
Μεγάλο ματς για τους νικητές έκανε ο Πόρτις που τελείωσε την αναμέτρηση με 27 πόντους και 10 ριμπάουντ. Εξαιρετικός και ο Πόρτερ με 18 πόντους, 13 ασίστ αλλά και 10 ριμπάουντ.
Για τους Κέλτες ο Γουόλς είχε 20 πόντους κακι 8 ριμπάουντ, ενώ πρώτος σκόρερ ήταν ο Μπράουν με 30 πόντους
Με 14-49 τρίποντα σούταραν οι Σέλτικς κάτι που τους στοίχισε, ενώ οι Μπακς τελείωσαν με 13/29. Ενθαρρυντική εμφάνιση κόντρα σε μια ομάδα που έχει καλύτερο ρεκόρ από εκείνους και δείχνει να πατά καλύτερα στα πόδια της.
