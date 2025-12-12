Oι Μπακς εντυπωσίασαν κόντρα στους Σέλτικς και τους νίκησαν με 116-101.

Εξαιρετική εμφάνιση των Μπακς παρόλο που σε άλλο ένα ματς δεν είχαν στη διάθεση τους τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Το Μιλγουόκι κυριάρχησε στο ματς και έφτασε στη νίκη με 116-101 επί των Σέλτικς.

Με αυτό το αποτέλεσμα τα ελάφια ανέβηκαν στο 11-15 και πήγαν μια νίκη που φτιάχνει την ψυχολογία τους ενόψει της συνέχειας. Από την άλλη πλευρά η Βοστώνη έπεσε στο 15-10.

Κορυφαίος Πόρτις

Μεγάλο ματς για τους νικητές έκανε ο Πόρτις που τελείωσε την αναμέτρηση με 27 πόντους και 10 ριμπάουντ. Εξαιρετικός και ο Πόρτερ με 18 πόντους, 13 ασίστ αλλά και 10 ριμπάουντ.

Για τους Κέλτες ο Γουόλς είχε 20 πόντους κακι 8 ριμπάουντ, ενώ πρώτος σκόρερ ήταν ο Μπράουν με 30 πόντους

Με 14-49 τρίποντα σούταραν οι Σέλτικς κάτι που τους στοίχισε, ενώ οι Μπακς τελείωσαν με 13/29. Ενθαρρυντική εμφάνιση κόντρα σε μια ομάδα που έχει καλύτερο ρεκόρ από εκείνους και δείχνει να πατά καλύτερα στα πόδια της.